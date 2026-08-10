San Pedro: Operativos de saturación de la UTOI reforzaron la seguridad en Río Tala y Gobernador Castro

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La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas realizó controles vehiculares, identificación de personas y recorridas preventivas para fortalecer la seguridad en ambas localidades de San Pedro.

10 de agosto de 2026 a las 09:09 a. m.

10 de agosto de 2026 a las 09:09 a. m.

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con asiento en San Nicolás, llevó adelante un operativo de saturación durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en Río Tala y Gobernador Castro, partido de San Pedro. El despliegue incluyó patrullajes preventivos y controles destinados a reforzar la prevención del delito en ambas localidades.

Operativo preventivo de la UTOI en localidades de San Pedro El procedimiento se desarrolló como parte de las acciones de prevención impulsadas por la Policía Bonaerense en el partido de San Pedro. Los efectivos realizaron recorridas dinámicas por distintos sectores de Río Tala y Gobernador Castro, con presencia en accesos y puntos considerados estratégicos.

El objetivo de estas intervenciones fue incrementar la presencia policial y fortalecer las tareas de vigilancia en zonas urbanas, rurales y periurbanas del distrito.

Controles de personas y vehículos durante la madrugada Durante el operativo, el personal de la UTOI identificó a transeúntes y verificó la documentación de automóviles y motocicletas que circulaban por ambas localidades. Los controles se desarrollaron de manera dinámica para supervisar el movimiento vehicular y detectar posibles irregularidades.

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Este tipo de procedimientos forma parte de la estrategia preventiva que la fuerza implementa periódicamente en diferentes puntos del norte bonaerense.

Refuerzo de la seguridad para prevenir delitos Desde la fuerza policial señalaron que el despliegue tuvo como finalidad prevenir hechos delictivos y brindar una mayor cobertura de seguridad a los vecinos de Río Tala y Gobernador Castro.