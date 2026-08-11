El Conservatorio de Música anuncia un agosto con conciertos y el XII Encuentro de Música Popular

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Cultura

Se viene una agenda abierta y gratuita que incluye la presentación del prestigioso Conjunto Pro Música de Rosario y el XII Encuentro de Música Popular, con seis jornadas de talleres, clínicas, charlas y conciertos junto a destacados artistas y docentes locales y nacionales.

El Conservatorio Provincial de Música "Juan Carlos Paz" dio a conocer la agenda de actividades que desarrollará durante agosto en su sede de San Martín 621, con propuestas abiertas a la comunidad que incluyen un concierto de música del mundo a cargo de un prestigioso ensamble rosarino y una nueva edición del tradicional Encuentro de Música Popular, que reunirá a destacados referentes locales y nacionales.

La programación comenzará el sábado 15, a las 19:00, con la presentación del Conjunto Instrumental del Instituto Pro Música de Rosario, a cargo de Felicitas Santone. El grupo ofrecerá un repertorio integrado por músicas del mundo, en un concierto que recorrerá diferentes tradiciones y estilos musicales.

La velada contará además con la participación del dúo de cámara integrado por Manuel Cortasa en violín y Facundo Rodríguez en piano, quienes tendrán a su cargo la apertura del espectáculo. La entrada será libre y gratuita.

Una semana dedicada a la música popular La segunda gran propuesta del mes será el XII Encuentro de Música Popular, que se desarrollará entre el lunes 24 y el sábado 29 de agosto, consolidándose como uno de los espacios de formación e intercambio más importantes de la región para estudiantes, docentes, músicos y público en general.

Durante seis jornadas se ofrecerán charlas, talleres, clínicas y conciertos, con la participación de reconocidos artistas y docentes que abordarán distintos lenguajes y expresiones de la música popular argentina y latinoamericana.

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Entre los invitados confirmados se encuentran Orquesta Compay, Cristian Capurelli, Ignacio Abad, Federico Orsillo, Félix Robledo, Julián Peralta, Néstor Crespo, Emanuel Gaboto, Rubén "Mono" Izaurralde, Horacio Velasco, entre otros referentes que compartirán sus experiencias y conocimientos con los asistentes.

El Encuentro de Música Popular se ha convertido, a lo largo de sus once ediciones anteriores, en un espacio de referencia para la formación artística y el intercambio cultural, promoviendo el acercamiento a diversos géneros musicales a través de propuestas académicas y conciertos abiertos al público.