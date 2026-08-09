Mora Godoy hizo vibrar al Teatro San Martín con una noche de tango y excelencia
Mora Godoy deslumbró junto a su elenco, en una noche que también tuvo como protagonistas al empresario Carlos Rottemberg, distinguido como Huésped de Honor, y a la bailarina, homenajeada con un ramo de flores.
El Teatro San Martín volvió a vibrar con una propuesta artística de primer nivel de la mano de Mora Godoy y su elenco, en un espectáculo que combinó la fuerza del tango, la sensualidad de sus coreografías y una notable precisión técnica. Sobre el escenario, cada movimiento, cada pausa y cada desplazamiento estuvieron cuidadosamente trabajados, construyendo una puesta dinámica, elegante y de gran impacto visual.
La destacada bailarina y coreógrafa desplegó una sucesión de coreografías que recorrieron distintas expresiones del tango y otros géneros, con momentos de intensidad y otros de delicada sutileza. El resultado fue un espectáculo de gran profesionalismo, sostenido por un elenco de bailarines que se lució por su coordinación, dominio escénico y entrega.
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Entre ellos estuvo el pergaminense Mauricio Córdoba, quien tuvo la oportunidad de reencontrarse con su ciudad desde un escenario especialmente significativo. Su presencia aportó además un componente emotivo a una noche que quedará en la memoria de quienes tuvieron la posibilidad de asistir a la reapertura del Teatro San Martín.
Con una puesta cuidada hasta el último detalle y un elenco de notable jerarquía, Mora Godoy ofreció una celebración del tango que estuvo a la altura de la importancia de la ocasión: el regreso de un escenario que vuelve a ser parte de la vida cultural de Pergamino.
Al finalizar el espectáculo, el intendente Javier Martínez hizo entrega de la distinción como Huésped de Honor de Pergamino al reconocido empresario teatral Carlos Rottemberg, en reconocimiento a su trayectoria y al acompañamiento brindado al proyecto del Teatro San Martín. Posteriormente, el jefe comunal entregó un ramo de flores a la bailarina y coreógrafa Mora Godoy, como agradecimiento por su participación en una noche especialmente significativa para la cultura de la ciudad y por haber sido protagonista del espectáculo central de la inauguración del renovado escenario.