Mora Godoy hizo vibrar al Teatro San Martín con una noche de tango y excelencia

Cultura

Mora Godoy deslumbró junto a su elenco, en una noche que también tuvo como protagonistas al empresario Carlos Rottemberg, distinguido como Huésped de Honor, y a la bailarina, homenajeada con un ramo de flores.

El Teatro San Martín volvió a vibrar con una propuesta artística de primer nivel de la mano de Mora Godoy y su elenco, en un espectáculo que combinó la fuerza del tango, la sensualidad de sus coreografías y una notable precisión técnica. Sobre el escenario, cada movimiento, cada pausa y cada desplazamiento estuvieron cuidadosamente trabajados, construyendo una puesta dinámica, elegante y de gran impacto visual.

La destacada bailarina y coreógrafa desplegó una sucesión de coreografías que recorrieron distintas expresiones del tango y otros géneros, con momentos de intensidad y otros de delicada sutileza. El resultado fue un espectáculo de gran profesionalismo, sostenido por un elenco de bailarines que se lució por su coordinación, dominio escénico y entrega.

Entre ellos estuvo el pergaminense Mauricio Córdoba, quien tuvo la oportunidad de reencontrarse con su ciudad desde un escenario especialmente significativo. Su presencia aportó además un componente emotivo a una noche que quedará en la memoria de quienes tuvieron la posibilidad de asistir a la reapertura del Teatro San Martín.

Una noche de tango y jerarquía para celebrar el regreso del Teatro San Martín. LA OPINION Con una puesta cuidada hasta el último detalle y un elenco de notable jerarquía, Mora Godoy ofreció una celebración del tango que estuvo a la altura de la importancia de la ocasión: el regreso de un escenario que vuelve a ser parte de la vida cultural de Pergamino.

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