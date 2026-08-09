En una jornada histórica, Pergamino volvió a encender las luces del Teatro San Martín

Cultura

“Estamos inaugurando una parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro”, expresó Javier Martínez en la reapertura que tuvo a Mora Godoy como figura central.

Con una emotiva ceremonia, que comenzó a las 19:00 en plena calle San Martín con una alfombra roja y se extendió hasta las 22:00 en la sala, con el deslumbrante espectáculo de danza a cargo de la consagrada bailarina y coreógrafa Mora Godoy y su elenco –entre ellos el pergaminense Mauricio Córdoba–, quedó inaugurado oficialmente el viernes el Teatro San Martín, un escenario que vuelve a ser patrimonio vivo de Pergamino.

La jornada marcó un momento largamente esperado por la comunidad y significó mucho más que la recuperación de un edificio emblemático. El Teatro San Martín vuelve a incorporarse al circuito cultural de la ciudad como un espacio destinado a recibir grandes producciones, artistas locales y propuestas para públicos de todas las edades, recuperando además un lugar ligado a la memoria y a la identidad de varias generaciones de pergaminenses.

El acto contó con una fuerte presencia de autoridades e invitados especiales, entre los que se destacó el productor teatral Carlos Rottemberg –posteriormente declarado Huésped de Honor-, el intendente Javier Martínez, la diputada provincial Paula Bustos y el senador provincial Juan Manuel Rico Zini; la presidenta de la Casa de la Cultura, Rosa Tulio; el expropietario del Cine San Martín, Roberto Gilli; el hijo de Edna Pozzi, Gustavo Badía, entre muchas otras personalidades del ámbito local.

Distintas personalidades del ámbito político, cultural y deportivo fueron entrevistadas por el periodismo durante la ceremonia. Posteriormente, el Dr. Alejandro Sánchez entonó el Himno Nacional Argentino para dar lugar luego a la bendición a cargo del padre Ariel Busso. A continuación se concretó el tradicional corte de cintas, en manos de Rosa Tulio y Javier Martínez, acompañados por Carlos Rottemberg, Oscar Gilli y Esteban Giugliani.

“Una parte de nuestra identidad” A continuación, el intendente se dirigió a los presentes y puso el acento en la dimensión histórica y cultural que representa la recuperación del tradicional escenario.

“Hoy es uno de esos días que queda para siempre en la historia de Pergamino –comenzó diciendo– después de muchos años los pergaminenses volveremos a abrir las puertas del Teatro San Martín y créanme que no estamos hablando solamente de un edificio, estamos inaugurando una parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro futuro.

“Nunca dejamos de creer que Pergamino merecía tener un teatro de estas características, por eso quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible este momento. También quiero expresar mi agradecimiento a la Fundación Casa de la Cultura porque hemos coordinado para que en el futuro la administración de este teatro quede bajo su dependencia. También expresarle mi gratitud a los familiares de Edna Pozzi, y adelantarles que la sala principal de este teatro llevará su nombre.

El intendente también destacó la presencia de Carlos Rottemberg, “que ya nos viene acompañando en este proyecto”.

Martínez hizo extensivo su agradecimiento a los vecinos “porque este teatro es de ustedes, es un patrimonio de toda la ciudad; los invito a recorrerlo a disfrutarlo y a sentir el orgullo que sentimos nosotros por haber podido recuperarlo”.

En otro tramo de su discurso, el jefe comunal vinculó la recuperación del teatro con el desarrollo económico y cultural de Pergamino: “Este teatro representa mucho más que una obra; es una apuesta al futuro, es creer que la cultura también genera desarrollo, que un teatro de este nivel atraerá espectáculos de jerarquía, visitantes de toda la región y movimiento para nuestro comercio, hoteles, restaurantes; es una inversión que beneficiará a toda la ciudad.

“Y también es la continuidad de una política que venimos sosteniendo hace muchos años: recuperamos el Centro Cultural Bellas Artes, pusimos en valor la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, construimos el anfiteatro del Parque Ugarte, recuperamos el Museo Casa Natal Illia, el Museo Héroes de Malvinas y el Museo Batallas de Cepeda, porque siempre entendimos que invertir en cultura es invertir en educación, identidad y calidad de vida.

“Queremos que este teatro esté lleno de vida, de artistas locales, de grandes producciones, de chicos que vengan por primera vez a una función, de familias que vuelvan a encontrarse con este lugar y de generaciones que haga suyo este espacio”.

Cerrando su alocución, el intendente expresó: “Hoy cumplimos un sueño colectivo, un sueño que parecí difícil, que se hizo realidad gracias al trabajo, el esfuerzo y a la convicción de que Pergamino siempre puede ir por más. Disfrutémoslo, cuidémoslo y hagamos que este Teatro San Martín vuelva a ser el gran escenario que nuestra ciudad merece”.

Las actividades del sábado Las actividades programadas prosiguieron ayer sábado con la esperada presencia del músico Ricardo Mollo, uno de los máximos referentes del rock nacional, quien fue distinguido como Ciudadano Ilustre por el intendente Javier Martínez y el presidente de la Comisión de Cultura del Honorable Concejo Deliberante, Bernardo Fiore Pitrelli.

Además de recibir el reconocimiento, el líder de la banda Divididos presentó el documental “Sonidos, barro y piel”. La producción retrata el proceso creativo y la grabación del último trabajo discográfico de Divididos, combinando imágenes inéditas con reflexiones de sus integrantes acerca de la música, el paso del tiempo y el vínculo con sus raíces.

El documental se podrá ver en el Teatro San Martín el martes 11 a las 19:00, el miércoles 12 a las 20:00 y el jueves 13 a las 20:00. Todas las proyecciones estarán acompañadas por visitas guiadas al moderno edificio, con entrada libre y gratuita.

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Mora Godoy encabeza los espectáculos Tras la impactante presentación de la destacada bailarina, coreógrafa y empresaria en la noche de la apertura del Teatro –que además expuso los alcances tecnológicos de la sala-, Mora Godoy brinda tres funciones especiales durante el fin de semana inaugural: ayer sábado a las 17:00 y a las 20:00, este último fue junto a Connie & Pablo, y este domingo a las 17:00 junto a la cantante local Carmi.

La programación continuará el viernes 14 a las 20:00, con la obra ParaAnormales, una comedia dramática, ácida y reflexiva escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Neme Carenzo y Fabrizio Sceglio.

El sábado 15 a las 20:00, Grupo Estelar brindará teatro de improvisación en el marco de su 10º aniversario.

El domingo 16 será el turno de los elencos municipales. Desde las 17:00 se presentarán el Coro de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana y Natalia Ramallo; la Banda Municipal, a cargo de Nacho Katz; el Coro Polifónico, coordinado por Diego Moran; el Cuerpo Municipal de Danzas, dirigido por Hernán Zárate; y la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy, a cargo de María Auil.