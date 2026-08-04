El Teatro San Martín presenta una semana de actividades para celebrar su reapertura

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Cultura

Del 8 al 16 de agosto, el histórico escenario ofrecerá una programación especial con el espectáculo de Mora Godoy, visitas guiadas, la obra ParaAnormales y presentaciones de los elencos artísticos municipales.

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04 de agosto de 2026 a las 12:35 p. m.

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Del sábado 8 al domingo 16 de agosto, el renovado Teatro San Martín volverá a abrir sus puertas con una programación especial que incluirá visitas guiadas, espectáculos de artistas locales, presentaciones de los elencos municipales y el show de la reconocida bailarina Mora Godoy.

Entradas para Mora Godoy Las entradas para presenciar el espectáculo podrán retirarse:

Este martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto, de 8:30 a 13:30 en la oficina de Turismo, avenida Alsina 405, predio del Ferrocarril Mitre.

El ingreso al espectáculo será únicamente con entrada previamente retirada.

Visitas guiadas al Teatro La comunidad podrá recorrer las instalaciones, conocer los diferentes espacios y descubrir los detalles del renovado edificio del Teatro San Martín.

Esta actividad será el lunes 10 y martes 11 de agosto a las 19:00, y el miércoles 12 y jueves 13 de agosto a las 20:00.

Las visitas serán gratuitas y no requerirán inscripción previa. Los interesados deberán presentarse directamente en el Teatro San Martín en el horario establecido.

“ParaAnormales” El viernes 14 y el sábado 15 de agosto, a las 20:30, se presentará ParaAnormales, una comedia dramática, ácida y reflexiva escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese.

La puesta está dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. La entrada es gratuita.

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Elencos Municipales El domingo 16 de agosto, desde las 17:00, el escenario recibirá a los elencos artísticos municipales. Se presentarán:

• Coro de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana y Natalia Ramallo.

• Banda Municipal, dirigida por Nacho Katz.

• Coro de Adultos, dirigido por Diego Morán.

• Ballet de Danza Municipal, dirigido por Hernán Zárate.

• Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, dirigida por Marial Auil.

Entrada gratuita.