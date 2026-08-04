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El Teatro San Martín presenta una semana de actividades para celebrar su reapertura

Del 8 al 16 de agosto, el histórico escenario ofrecerá una programación especial con el espectáculo de Mora Godoy, visitas guiadas, la obra ParaAnormales y presentaciones de los elencos artísticos municipales.

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04 de agosto de 2026 a las 12:35 p. m.
El Teatro San Martín presenta una semana de actividades para celebrar su reapertura
El Teatro San Martín presenta su cronograma de actividades de apertura.

Del sábado 8 al domingo 16 de agosto, el renovado Teatro San Martín volverá a abrir sus puertas con una programación especial que incluirá visitas guiadas, espectáculos de artistas locales, presentaciones de los elencos municipales y el show de la reconocida bailarina Mora Godoy.

Entradas para Mora Godoy

Las entradas para presenciar el espectáculo podrán retirarse:

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Este martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de agosto, de 8:30 a 13:30 en la oficina de Turismo, avenida Alsina 405, predio del Ferrocarril Mitre.

El ingreso al espectáculo será únicamente con entrada previamente retirada.

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Visitas guiadas al Teatro

La comunidad podrá recorrer las instalaciones, conocer los diferentes espacios y descubrir los detalles del renovado edificio del Teatro San Martín.

Esta actividad será el lunes 10 y martes 11 de agosto a las 19:00, y el miércoles 12 y jueves 13 de agosto a las 20:00.

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Las visitas serán gratuitas y no requerirán inscripción previa. Los interesados deberán presentarse directamente en el Teatro San Martín en el horario establecido.

“ParaAnormales”

El viernes 14 y el sábado 15 de agosto, a las 20:30, se presentará ParaAnormales, una comedia dramática, ácida y reflexiva escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese.

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La puesta está dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. La entrada es gratuita.

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Elencos Municipales

El domingo 16 de agosto, desde las 17:00, el escenario recibirá a los elencos artísticos municipales. Se presentarán:

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• Coro de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana y Natalia Ramallo.

• Banda Municipal, dirigida por Nacho Katz.

• Coro de Adultos, dirigido por Diego Morán.

• Ballet de Danza Municipal, dirigido por Hernán Zárate.

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• Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, dirigida por Marial Auil.

Entrada gratuita.

Retiro de entradas

Las entradas para las funciones del viernes 14, sábado 15 y domingo 16 podrán retirarse en la boletería del Teatro San Martín.

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