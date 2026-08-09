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En Pergamino se tramitan unas 1.200 licencias de conducir todos los meses

El volumen de gestiones convierte al área en uno de los servicios municipales con más demanda diaria, ya que cientos de vecinos concurren cada semana para cumplir con el procedimiento administrativo.

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09 de agosto de 2026 a las 07:07 a. m.
En Pergamino se tramitan unas 1.200 licencias de conducir todos los meses
Es constante la demanda de licencias de conducir en las oficinas municipales.

El área municipal de Licencias de Conducir de Pergamino mantiene una actividad sostenida durante todo el año, con un promedio de 1.200 trámites mensuales vinculados a la emisión, renovación y actualización de licencias habilitantes. La mayor parte de las gestiones corresponde a la renovación de registros próximos a vencer o ya vencidos, una situación que se repite de manera constante y que refleja la necesidad de mantener la documentación al día para circular de acuerdo con la normativa vigente.

El volumen de trámites convierte al área en uno de los servicios municipales con mayor demanda diaria, ya que cientos de vecinos concurren cada semana para cumplir con el procedimiento administrativo y todos los exámenes exigidos por la legislación antes de obtener una nueva licencia o renovar la existente.

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Desde el Municipio señalaron que estas renovaciones representan el porcentaje más importante de las gestiones realizadas. Se trata, en su mayoría, de conductores cuyos registros llegan al vencimiento establecido según la edad y la categoría habilitada, por lo que deben iniciar nuevamente el proceso para continuar conduciendo de manera legal.

Este movimiento permanente obliga a mantener una organización eficiente de turnos y atención al público, permitiendo responder a una demanda que se mantiene estable durante los doce meses del año, aunque suele incrementarse en determinados períodos cuando coinciden numerosos vencimientos.

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 Trámites y consultas

Además de las renovaciones, la dependencia municipal recibe una cantidad menor de consultas y trámites relacionados con otras situaciones administrativas. Entre ellas se encuentran los cambios de domicilio, que requieren la actualización de los datos personales consignados en la licencia; los duplicados por extravío o robo de este documento; y modificaciones de categorías, solicitadas por quienes necesitan incorporar nuevas habilitaciones para conducir otro tipo de vehículos.

Si bien estos procedimientos representan un porcentaje considerablemente inferior respecto de las renovaciones, forman parte de la actividad cotidiana del área y requieren el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada caso.

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En el caso de las ampliaciones de categorías, los solicitantes deberán acreditar las condiciones exigidas para el tipo de vehículo que pretenden conducir, lo que incluye, según corresponda, los exámenes teóricos, prácticos y psicofísicos. Estas gestiones son habituales entre aquellos conductores profesionales o bien particulares que incorporan nuevas necesidades laborales o personales.

Los cambios de domicilio, en tanto, permiten mantener actualizada la información del conductor en el sistema nacional de licencias, mientras que los duplicados por pérdida o deterioro del carnet garantizan que el titular siga circulando con esta documentación correspondiente.

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 Los requisitos obligatorios

La obtención o renovación de la licencia nacional de conducir implica el cumplimiento de una serie de instancias obligatorias destinadas a verificar la aptitud del conductor. Entre ellas se encuentran la evaluación psicofísica, el examen visual, las pruebas teóricas sobre las normas de tránsito y seguridad vial, y, cuando corresponde, todas las evaluaciones prácticas de manejo.

En las renovaciones, los requisitos pueden variar según la edad del conductor, la categoría solicitada y el tiempo transcurrido desde el vencimiento de la licencia anterior; en este sentido, cada caso es analizado de acuerdo con la normativa vigente, procurando garantizar que quienes obtienen la habilitación reúnan las condiciones necesarias para conducir en la vía pública.

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Las autoridades municipales destacaron que “la renovación periódica de las licencias constituye una herramienta fundamental dentro de las políticas de seguridad vial. El objetivo no es solamente mantener actualizada la documentación, sino también verificar que los conductores continúen reuniendo las condiciones físicas y cognitivas necesarias para conducir de manera segura”, contó a LA OPINION Nicolás Notto, responsable de esta dependencia.

En este sentido, controles médicos y evaluaciones previstas por la legislación buscan reducir riesgos y fortalecer la prevención de siniestros viales. El trámite también permite actualizar datos personales, incorporar nuevas categorías cuando corresponde y mantener un registro confiable de los conductores habilitados para circular.

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 Demanda sostenida

Con un promedio cercano a las 1.200 licencias tramitadas cada mes, Pergamino mantiene un flujo constante de automovilistas y motociclistas que concurren a realizar distintos procedimientos vinculados con la conducción. La cifra refleja la magnitud del servicio que presta el Municipio y la importancia que tiene para miles de personas conservar vigente una documentación indispensable tanto para la movilidad cotidiana como para el desarrollo de numerosas actividades laborales.

Las renovaciones continúan siendo el motivo principal de consulta, mientras que los cambios de domicilio, los duplicados por extravío y las modificaciones de categorías completan el conjunto de trámites que diariamente se llevan adelante en la oficina municipal.

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La continuidad de esta demanda pone de manifiesto la necesidad de sostener un sistema ágil de atención y una adecuada planificación administrativa que permita responder al importante volumen de solicitudes, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de los controles establecidos por la legislación nacional y contribuyendo a una circulación más segura en las calles de Pergamino.

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