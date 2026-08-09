Parque Industrial: Una evolución que consolidó empleo, identidad y visión a futuro permanente

Pergamino

Con 46 empresas radicadas, 1.800 trabajadores que ingresan diariamente al predio de la ruta Nº 32 y cinco nuevas firmas en proceso de instalación, el complejo se afirma como uno de los polos industriales más dinámicos del norte bonaerense.

El Parque Industrial de Pergamino atraviesa una etapa de consolidación que combina crecimiento productivo, generación de empleo, modernización de la infraestructura y una fuerte construcción de identidad institucional. Con 46 empresas radicadas, 1.800 trabajadores que ingresan diariamente al predio y cinco nuevas firmas en proceso de instalación, el complejo se afirma como uno de los polos industriales más dinámicos del norte bonaerense y como un espacio que dejó de ser únicamente una zona de fábricas para convertirse en una comunidad productiva con objetivos compartidos.

Este proceso de transformación que se observa hoy es el resultado de una política sostenida de obras, ordenamiento y fortalecimiento institucional impulsada por el Consorcio de Gestión, encabezado por Marita Moisés durante los últimos tres años; y desde ese ámbito se planteó una estrategia que buscó mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad, incorporar más tecnología, facilitar la accesibilidad y avanzar en políticas ambientales y sustentables, pero también generar un sentido de pertenencia entre las empresas, los trabajadores y la ciudad.

Quienes recorren actualmente el Parque Industrial de Pergamino encuentran un ingreso completamente renovado, con una imagen más moderna y funcional que se convirtió en una de las señales visibles del cambio. La intervención no tuvo solamente un objetivo estético: buscó ordenar la circulación, mejorar la recepción de visitantes, optimizar el acceso de vehículos pesados y proyectar una imagen acorde al perfil industrial y tecnológico que Pergamino pretende consolidar.

Un cambio fundamental Las obras no se limitaron al acceso principal. El predio mantiene un esquema de mejoras permanentes en calles internas, señalización, iluminación, mantenimiento de espacios comunes y servicios para las empresas. La lógica adoptada por el Consorcio fue la de una infraestructura en evolución constante, entendiendo que la competitividad industrial depende no solo de lo que ocurre dentro de cada planta, sino también de la calidad del entorno en el que se desarrolla la actividad.

Uno de los aspectos que más se fortaleció en esta etapa fue la seguridad. El Parque Industrial incorporó mayores controles, mejor iluminación, sistemas de monitoreo y herramientas tecnológicas orientadas a la prevención y al seguimiento de situaciones de riesgo. Para las empresas, la seguridad dejó de ser un servicio complementario y pasó a ser un componente central de la gestión, especialmente en un contexto donde la continuidad operativa y la protección de los bienes y personas son factores clave para la producción.

La incorporación de tecnología de punta aparece también como un rasgo distintivo del perfil actual del Parque. Varias de las empresas radicadas avanzaron en procesos de automatización, digitalización y modernización de sus líneas de producción, mientras que el Consorcio promovió una visión orientada a la innovación y a la mejora continua.

Esta combinación entre la inversión privada y el acompañamiento institucional permitió posicionar al predio como un espacio atractivo para nuevas radicaciones.

Consolidación y crecimiento Las cinco nuevas empresas que se encuentran en proceso de instalación representan una señal concreta de confianza en el desarrollo industrial de Pergamino. Cada nueva radicación implica inversión, movimiento económico, demanda de servicios y potencial generación de empleo. En un escenario económico nacional complejo, la continuidad de las inversiones adquiere un valor especial y refuerza la idea de que el Parque Industrial logró consolidar condiciones favorables para el crecimiento.

Esta accesibilidad fue otro de los ejes trabajados en los últimos años. Mejorar la conectividad interna, facilitar el ingreso y egreso de trabajadores, optimizar la circulación de transporte de cargas y reducir obstáculos operativos fueron objetivos que se integraron a la planificación del predio. La ubicación estratégica de Pergamino, vinculada a corredores productivos y logísticos de relevancia regional, potencia además el valor de estas mejoras.

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En paralelo, el Consorcio impulsó un compromiso cada vez más visible con las políticas ambientales y sustentables. La gestión de residuos, el cuidado de los espacios comunes, la eficiencia energética y la incorporación de criterios de sustentabilidad en las decisiones de infraestructura forman parte de una agenda que busca compatibilizar desarrollo industrial con responsabilidad ambiental. La premisa es que el crecimiento productivo debe ir acompañado por prácticas que reduzcan impactos y mejoren la calidad del entorno.