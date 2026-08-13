La cultura toma la ciudad: todo lo que ofrece Pergamino este fin de semana

> La cultura toma la ciudad: todo lo que ofrece Pergamino este fin de semana

Cultura

Pergamino ofrece una amplia agenda cultural para este fin de semana, con espectáculos en el renovado Teatro San Martín, conciertos, teatro independiente, un festival de música y conciencia ambiental, nuevas propuestas cinematográficas, muestras de arte y actividades en museos y espacios culturales.

La agenda cultural de Pergamino vuelve a desplegarse este fin de semana con una variada programación que reúne teatro, música, cine, artes visuales, danza y propuestas vinculadas con la historia y el patrimonio local. Desde el viernes y hasta el domingo, distintos espacios de la ciudad abrirán sus puertas con alternativas para públicos diversos y con actividades tanto de entrada libre y gratuita como con localidades a la venta.

Teatro San Martín Teatro y elencos municipales Este viernes, sábado y domingo continúa la programación en el flamante Teatro San Martín. El viernes se presenta la obra local Para Anormales, comedia escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, dirigida por Neme Carenzo y Fabricio Sceglio. Este sábado se presenta Grupo Estelar celebrando sus 10 años con su show de teatro de improvisación. El domingo será el turno de los elencos municipales: se presentarán el Coro de Niños y Jóvenes; la Banda Municipal; el Coro Polifónico; el Cuerpo Municipal de Danzas; y la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy.

San Martín 541, viernes y sábado a las 20:00; domingo a las 17:00. Entrada libre y gratuita. Las entradas podrán retirarse en la boletería del Teatro San Martín, desde tres horas antes de cada espectáculo. E-mail: teatrosanmartinpergamino.com.ar

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez Narración oral Este viernes en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, se desarrollará un espectáculo de narración oral. Titulado Contar, contar… otra vez, la propuesta estará a cargo de Eli Duzdevich, Betty Font, Beatriz Levato y Marcela López. “Vení a escuchar historias que merecen ser contadas”, expresa.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:00. Entrada libre.

Centro Cultural Registrarte Guille Marmol En el marco de los 18 años del Centro Cultural Registrarte, este viernes, se presentará en Pergamino Guille Mármol, voz y fundador de Eterna Inocencia, una de las bandas más representativas del Hardcore Punk argentino. Este viernes presenta "Guitarra Negra, Aedos por la pampa”, un proyecto solista donde conviven el hardcore, el folclore, la poesía y la conversación.

Sarratea 221, a las 21:00. Anticipadas 2477 672158.

Cinema Pergamino Dos estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas “Yo, Narciso” y “Paw Patrol, la Dinopelícula”. Continúan en cartel: “Toy Story”, “Minions y Monstruos”, “Spider-Man: Un nuevo día” y “La Odisea”. Además, se anuncia para el martes 18, la apertura de CinemaClub Pergamino con la proyección de “Nuestra Tierra”, de la directora argentina Lucrecia Martel.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Habemus Theatrum Rojos, Globos, Rojos Este sábado y los sábados 22 y 29 de agosto, volverá a escena la obra Rojos, Globos, Rojos, de Eduardo "Tato" Pavlovsky, con dirección de Fabricio Scegllio y las actuaciones de Neme Carenzo y Lorena Clavellino.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Festival Tierra Sana Este fin de semana se desarrollará en El Yerta Club Cultural el Festival Tierra Sana, como caído del suelo. El viernes se presenta el dúo Ambulantes, integrado por el pergaminense José Santucho y el rosarino Julián Venegas. El sábado habrá función de la obra Campo Santo, del dramaturgo y teatrista local Fernando Crespi y el domingo, en el cierre del Festival, se presentará el músico, compositor y docente tucumano, Juan Falú.

Estrada 1953, viernes a las 21:00 (entrada $20000); sábado a las 21:00 (entrada $15000); domingo a las 20:00 (entrada $20000); vale por los tres días $40000. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes, sábado y lunes habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta la banda Bataclana y Tito El parrandero ($7000). El sábado animará la velada Epsilon ($6000). El lunes se presentará El Tigre Goro ($7000). En las tres jornadas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; lunes a las 20:00. Reservas al 2477 454321.

Seguí leyendo Pergamino Preocupación por la situación de trabajadores de Pardo Hogar

Conservatorio de Música Conjunto Instrumental del Instituto Pro Música de Rosario Este sábado en el Conservatorio de Música se presenta el Conjunto Instrumental del Instituto Pro Música de Rosario. El grupo ofrecerá un repertorio integrado por músicas del mundo, en un concierto que recorrerá diferentes tradiciones y estilos musicales. La velada contará además con la participación del dúo de cámara integrado por Manuel Cortasa en violín y Facundo Rodríguez en piano.

San Martín 621, a las 19:00. La entrada será libre y gratuita.

Artemás Caminos a la abstracción En la galería ArteMás se habilitó la muestra titulada Caminos a la abstracción. Exponen: Mimosa Barbará, Sara Charre, Viviana Dinardo, Olga Otermin y Adriana Rocco.

Echevarría 555. Entrada libre y gratuita. La muestra podrá visitarse los miércoles, jueves y viernes de 17.30 a 19:30.

Ritmo Club Resto Bar DJ y alumnos de canto Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes musicalizará la noche el DJ Lean en vivo ($7000). El sábado será la muestra del Taller de Canto a cago del profesor Hugo Polarrolo ($6000). El domingo volverá a presentarse Luly Peralta y La Trova Azul, con su festival de alumnos ($5000).

Avenida Alsina 950. Viernes y sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Don Pedro con Espinas Lóco Lope’ Este domingo, en Don Pero con Espinas, la banda local Lóco Lope’ presenta su nuevo disco “Cajas Chinas”. La noche será un recital completo y cargado, en el que sonarán canciones de “Cajas Chinas”, temas de su primer EP “No lo sientes ¿Eh?”, publicado en agosto de 2021, y material inédito. La apertura estará a cargo de Alejo Vecerrica y de V3rb Trío, propuesta de música instrumental que transita la fusión y el jazz.

Alvear y el arroyo, desde las 22:00. Entrada a $10000. Instagram @locolopebanda. WhatsApp 2477 690760.

Seguí leyendo Pergamino Tras los 7 milímetros de lluvia, Pergamino se prepara para un fin de semana gris

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 11:30. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región. Pergamino.tur.ar

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Lunes a viernes de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:00; sábados y domingos de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.