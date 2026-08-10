El Teatro San Martín suma nuevas propuestas para los próximos días

Cultura

Tras el éxito de las actividades inaugurales, el renovado Teatro continúa con su programación especial, que incluye visitas guiadas, la proyección del documental de Divididos “Sonidos, Barro y Piel” y espectáculos con elencos locales y municipales.

Tras agotar entradas para las actividades del fin de semana, el Teatro San Martín continúa incorporando propuestas para que los vecinos comiencen a disfrutar de este renovado espacio cultural.

Este martes a las 19:00, el miércoles 12 y jueves 13 a las 20:00 se realizarán visitas guiadas para conocer sus instalaciones y, además, se proyectará “Sonidos, Barro y Piel”, el documental de Divididos, una de las bandas más importantes del rock argentino.

Las visitas guiadas permitirán recorrer el edificio y descubrir los distintos espacios que forman parte de la recuperación de este emblemático teatro, que volverá a convertirse en un escenario de referencia para la actividad artística y cultural de Pergamino.

“Sonidos, Barro y Piel” Como parte de la programación especial, el público podrá disfrutar de “Sonidos, Barro y Piel”, el documental que acompañó el lanzamiento del más reciente trabajo discográfico de Divididos. Dirigida por Leopoldo Montero Ciancio, la película muestra a Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella reflexionando sobre el proceso creativo de la banda y el vínculo que los une después de tantos años de trayectoria.

El largometraje fue presentado por primera vez en el Movistar Arena ante más de 10.000 espectadores y recientemente fue nominado a los Premios Gardel a la Música en la categoría Mejor Videoclip Largo. Además, recibió una nominación en los Premios BAMV como Mejor Documental 2025, consolidándose como una de las producciones audiovisuales musicales más destacadas del último tiempo.

La proyección forma parte de una iniciativa de la propia banda, que lleva el documental por distintas ciudades del país como antesala de sus presentaciones durante la gira 2026.

De esta manera, el Teatro San Martín suma una propuesta de alcance nacional a su agenda de actividades y continúa acercando a los vecinos experiencias culturales de primer nivel.

Elencos locales Los espectáculos continuarán el viernes 14 a las 20:00, con la obra ParaAnormales, una comedia dramática, ácida y reflexiva escrita por Matías del Federico y Daniel Veronese, con dirección de Neme Carenzo y Fabrizio Sceglio.

El sábado 15 a las 20:00, Grupo Estelar brindará teatro de improvisación en el marco de su 10.º aniversario.

El domingo 16 será el turno de los elencos municipales. Desde las 17:00 se presentarán el Coro de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana y Natalia Ramallo; la Banda Municipal, a cargo de Nacho Katz; el Coro Polifónico, coordinado por Diego Morán; el Cuerpo Municipal de Danzas, dirigido por Hernán Zárate y la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy, a cargo de María Auil.