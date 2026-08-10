Litoralgas realiza en Pergamino el relevamiento anual para detectar fugas en la red de gas natural

Pergamino

En esta oportunidad, personal especializado de la compañía recorrerá las veredas de distintos sectores de la ciudad con el objetivo de inspeccionar la red de media presión y detectar posibles pérdidas de gas.

Durante estas semanas, Litoralgas lleva adelante en Pergamino, además de Colón y J, A de la Peña, la búsqueda sistemática de fugas de gas natural, un procedimiento preventivo que la empresa distribuidora realiza todos los años para garantizar la seguridad de las personas y los bienes, además de contribuir al normal funcionamiento del suministro.

En esta oportunidad, personal especializado de la compañía recorrerá las veredas de distintos sectores de la ciudad con el objetivo de inspeccionar la red de media presión y detectar posibles pérdidas de gas. De acuerdo con la empresa, las tareas pueden ser reprogramadas en caso de presentarse condiciones climáticas que impidan desarrollar el relevamiento con normalidad.

El procedimiento forma parte de un amplio programa de control que Litoralgas debe realizar de manera periódica sobre toda su infraestructura. La búsqueda sistemática permite identificar eventuales fugas que puedan producirse debajo de las veredas, tanto en las cañerías principales como en las conexiones que abastecen a cada domicilio y que son propiedad de la distribuidora.

Un trabajo preventivo Asimismo, durante el recorrido pueden detectarse pérdidas en el interior de los gabinetes ubicados sobre el frente de las viviendas. En estos casos se trata de instalaciones que son propiedad de los usuarios del servicio, por lo que Litoralgas recomienda realizar controles periódicos de las instalaciones internas mediante la intervención de un gasista matriculado.

La detección temprana de una pérdida resulta fundamental para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a los vecinos. Por ese motivo, cuando durante el relevamiento se identifica una fuga en un gabinete domiciliario, la empresa puede disponer, como medida preventiva y de seguridad, la interrupción temporaria del suministro de gas.

El servicio será restituido una vez que la situación haya sido regularizada con la intervención de un gasista matriculado, quien deberá realizar las tareas necesarias para solucionar el inconveniente. De esta manera, el operativo no solamente permite controlar el estado de las instalaciones que pertenecen a Litoralgas, sino también advertir a los usuarios sobre posibles problemas en las instalaciones bajo su responsabilidad.

Sin entrar en los domicilios Desde la empresa remarcaron además una cuestión importante para los vecinos de Pergamino: el personal que realiza la búsqueda sistemática de fugas no necesita ingresar a los domicilios. Las tareas se desarrollan sobre la vía pública y en los sectores externos de las instalaciones. En aquellos casos en los que se determine la interrupción del suministro, los trabajadores de Litoralgas deberán notificar al usuario, pero no tendrán que ingresar a la vivienda.

La búsqueda sistemática de fugas constituye una obligación establecida por la normativa vigente. En particular, la sección 723 de la Norma NAG 100 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) establece que las distribuidoras deben realizar este procedimiento preventivo sobre sus redes y gasoductos.

En el caso de Litoralgas, la tarea alcanza una infraestructura de más de 13.000 kilómetros de redes y gasoductos, que debe ser recorrida una vez al año. El despliegue incluye las distintas localidades en las que la compañía presta el servicio y permite mantener un monitoreo permanente sobre una infraestructura esencial para miles de hogares, comercios, industrias e instituciones.

Para los usuarios de Pergamino, el operativo representa una instancia más de control preventivo sobre la red de distribución de gas natural. La empresa insiste además en la importancia de que los propietarios y usuarios mantengan en condiciones adecuadas las instalaciones internas de cada inmueble y recurran siempre a profesionales matriculados para realizar revisiones, reparaciones o modificaciones.

A tener en cuenta La recomendación adquiere especial importancia porque una pérdida de gas puede no resultar evidente para los usuarios y, dependiendo de su ubicación y magnitud, representar un riesgo para las personas y los bienes. Por eso, los controles periódicos y la intervención de profesionales habilitados son herramientas fundamentales para reducir la posibilidad de incidentes.

Litoralgas es la empresa distribuidora de gas natural por redes que presta servicio en las provincias de Santa Fe y en el norte de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con una infraestructura superior a los 13.000 kilómetros y alcanza a 131 localidades, con más de 765.000 clientes, entre usuarios residenciales, instituciones, comercios e industrias.

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En Pergamino, la búsqueda sistemática que se desarrolla durante agosto forma parte de ese esquema general de prevención y control. La presencia de los equipos técnicos en las calles permitirá revisar distintos puntos de la red y detectar eventuales pérdidas antes de que puedan transformarse en un problema de mayor magnitud.

Desde Litoralgas recordaron que los usuarios pueden consultar información y recomendaciones vinculadas con la seguridad y la prevención en el servicio de gas natural a través de los canales oficiales de la compañía. La empresa también destaca que, ante cualquier intervención sobre las instalaciones domiciliarias, se debe recurrir a un gasista matriculado, especialmente cuando sea necesario reparar, modificar o revisar componentes que se encuentran bajo responsabilidad del propietario.