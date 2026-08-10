Una semana de contrastes en Pergamino: frío, lluvias y un feriado con sol

> Una semana de contrastes en Pergamino: frío, lluvias y un feriado con sol

Pergamino

El invierno volvió a hacerse sentir con fuerza en Pergamino. Las bajas temperaturas, el viento frío y las heladas marcaron el comienzo de la semana, que tendrá jornadas soleadas hasta el miércoles y un tramo inestable desde el jueves.

Con el ingreso de un nuevo frente frío, el invierno volvió a tomar protagonismo en Pergamino y en buena parte del territorio bonaerense.

Durante el fin de semana, las temperaturas máximas se movieron apenas entre los 13 y 14 grados, pero la sensación térmica fue todavía más baja. El viento acompañó las jornadas y, lejos de aportar alivio, hizo que el frío se sintiera con mayor intensidad.

El paisaje meteorológico volvió a tener postales típicamente invernales: mañanas frías, tardes cortas y un viento que recordó que todavía queda invierno por delante.

Lunes de heladas La madrugada de este lunes volvió a dejar registros de heladas en distintos sectores de Pergamino, en continuidad con lo ocurrido durante los días anteriores.

La semana comenzó, de esta manera, con un marcado descenso térmico. Para este lunes se espera una temperatura máxima cercana a los 12 grados, mientras que después de la caída del sol el termómetro seguirá descendiendo hasta alcanzar una mínima de alrededor de 1 grado.

El frío, además, no será solamente una cuestión de números. La presencia del viento durante buena parte de la jornada contribuirá a mantener una sensación térmica baja.

Continuidad del buen tiempo Las condiciones meteorológicas previstas para este martes serán similares, con temperaturas todavía bajas y un ambiente plenamente invernal. La diferencia estará en el comportamiento del viento, que comenzará a soplar desde el sector este.

El buen tiempo tendrá continuidad durante buena parte del martes y también del miércoles, con presencia solar que permitirá disfrutar de tardes algo más agradables, aunque lejos de los registros templados que tuvo Pergamino semanas atrás.

Así, el sol será el principal aliado para moderar, al menos durante algunas horas, el frío que domina las primeras jornadas de esta semana.

Desde el jueves, cambia el escenario El panorama comenzará a modificarse a partir del jueves. Según el pronóstico de Meteored para Pergamino, entre jueves y sábado inclusive se esperan condiciones más inestables, con cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias.

Después de varios días dominados por el aire frío y seco, las nubes volverán a ganar espacio y el tiempo se presentará más gris y húmedo.

Será un cambio de escenario que pondrá en pausa el predominio del sol y dará paso a un cierre de semana con características meteorológicas diferentes.

El domingo, otro frente frío El domingo aparece como otra jornada de transición. La llegada de un nuevo frente frío provocaría un cambio en las condiciones meteorológicas y, de acuerdo con las previsiones actuales, permitiría que el sol vuelva a ganar protagonismo.

De confirmarse este escenario, el lunes feriado del 17 de agosto se presentaría en Pergamino con temperaturas frescas, pero bajo un cielo mayormente soleado.