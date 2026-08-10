La Justicia ordenó al Gobierno nacional reparar con urgencia las rutas 7, 8 y 33
El mal estado de estas carreteras, de las cuales una pasa por el Partido de Pergamino, motivó la resolución judicial.
La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial santafesina Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.
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En la resolución, el magistrado ordenó la "inmediata y urgente reparación integral" de las tres rutas con el objetivo de garantizar su "transitabilidad plena" y resguardar la seguridad de quienes circulan por esos corredores.
Uno de los puntos centrales del fallo se refiere a la ruta Nacional 33, donde el juez describió la existencia de "importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos", una situación que, según sostuvo, representa "un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios".