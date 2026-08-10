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La Justicia ordenó al Gobierno nacional reparar con urgencia las rutas 7, 8 y 33

El mal estado de estas carreteras, de las cuales una pasa por el Partido de Pergamino, motivó la resolución judicial.

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10 de agosto de 2026 a las 03:42 p. m.
La Justicia ordenó al Gobierno nacional reparar con urgencia las rutas 7, 8 y 33
l fallo advierte sobre el "grave estado de deterioro" de las calzadas y sostiene que el Estado no puede desligarse de su responsabilidad por el cambio de concesionarias

La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial santafesina Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.

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En la resolución, el magistrado ordenó la "inmediata y urgente reparación integral" de las tres rutas con el objetivo de garantizar su "transitabilidad plena" y resguardar la seguridad de quienes circulan por esos corredores.

Uno de los puntos centrales del fallo se refiere a la ruta Nacional 33, donde el juez describió la existencia de "importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos", una situación que, según sostuvo, representa "un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios".

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