Preocupación por la situación de trabajadores de Pardo Hogar

Pergamino

La información fue confirmada desde el Sindicato de Empleados de Comercio y hay preocupación por el futuro laboral de los trabajadores.

De acuerdo con información proporcionada este jueves por el Sindicato de Empleados de Comercio de Pergamino, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires autorizó la realización de un paro de actividades en las sucursales de Pardo Hogar, en el marco de la situación que atraviesan sus trabajadores.

La medida se conoce en medio de un escenario de incertidumbre respecto del futuro laboral de varios empleados de la firma. Según indicaron desde el gremio, también se habría dispuesto el adelantamiento de las vacaciones correspondientes al período 2026/2027.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Pergamino continúan siguiendo de cerca la situación y analizando los pasos a seguir ante la preocupación generada entre los trabajadores y sus familias.