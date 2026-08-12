Edificio Merced: presentan una nueva torre de 13 pisos con 36 unidades y cocheras en pleno centro

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Pergamino

El desarrollo urbanístico Edificio Merced fue presentado en sociedad como una propuesta que combina ubicación, diseño, confort e inversión mediante un fideicomiso al costo.

El desarrollo urbanístico Edificio Merced fue presentado en sociedad con una propuesta que busca renovar el concepto de habitar en el centro de Pergamino. La iniciativa contempla una torre de 13 pisos, 36 unidades, un SUM, local en planta baja y cocheras para cada departamento, con accesos vinculados a Merced y 9 de Julio.

Una propuesta urbana El proyecto se emplazará sobre calle Merced al 1200, entre 3 de Febrero y Castelli, en una ubicación que combina la cercanía al centro comercial y administrativo con el acceso a espacios verdes, colegios, clubes y distintos servicios de la ciudad.

La propuesta fue concebida a partir de una sinergia entre el estudio de arquitectura Moreno, el estudio contable Escobar, el Grupo Inmobiliario Rossello y el estudio jurídico Rossell, especializado en fideicomisos.

La presentación estuvo encabezada por la contadora Ignacia Escobar, del Estudio Contable Escobar; el arquitecto Federico Moreno; el abogado Mauricio Rossell, del Estudio Jurídico Rossell; y Cristian Rossello, del Grupo Inmobiliario Rossello, quienes compartieron con los invitados las características arquitectónicas, financieras y jurídicas de la iniciativa.

El encuentro permitió conocer los principales lineamientos de un proyecto que apunta tanto a quienes buscan acceder a una vivienda como a quienes analizan alternativas de inversión vinculadas al desarrollo inmobiliario.

Diseño y confort La torre contará con 13 pisos y 36 unidades, además de un SUM destinado a reuniones y eventos privados. El proyecto incorpora una concepción arquitectónica contemporánea, con especial atención en la funcionalidad de los ambientes, la iluminación natural y el aprovechamiento de cada metro cuadrado.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es la posibilidad de contar con una cochera por cada departamento, una característica que adquiere especial relevancia en una zona céntrica donde el espacio para estacionamiento constituye uno de los principales desafíos para quienes viven o trabajan en el área.

El edificio también tendrá un local en planta baja y un acceso por calle 9 de Julio, complementario al frente principal sobre Merced, generando una conexión con dos arterias de la trama urbana.

La fachada tendrá aproximadamente 28 metros y estará acompañada por balcones aterrazados y espacios verdes, con una imagen que busca aportar una nueva identidad a ese sector de la ciudad.

Entre las características técnicas previstas se encuentran la calefacción por losa radiante con calderas individuales y las aberturas con DVH (Doble Vidriado Hermético), elementos orientados a mejorar las condiciones de confort y eficiencia de las unidades.

Vivir en el centro La ubicación constituye uno de los principales atributos del desarrollo. El inmueble estará situado a pocas cuadras del centro comercial y administrativo de Pergamino y, al mismo tiempo, próximo al Paseo Ribereño.

El concepto planteado por los desarrolladores apunta precisamente a combinar la practicidad de una ubicación céntrica con espacios pensados para una vida cotidiana más confortable.

Desde esa perspectiva, el proyecto busca que sus habitantes puedan resolver buena parte de sus actividades diarias caminando, con cercanía a comercios, instituciones educativas, clubes, espacios recreativos y servicios.

La arquitectura fue pensada para acompañar distintos estilos de vida, con departamentos funcionales y terminaciones de calidad, además de espacios comunes destinados a ampliar las posibilidades de uso más allá de cada unidad.

Una experiencia antes de construir Como parte de la presentación, los responsables del proyecto destacaron las herramientas digitales desarrolladas para que los potenciales compradores puedan conocer las características de las unidades antes del inicio de la construcción.

A través del sitio oficial de Edificio Merced se puede realizar un recorrido virtual en 360 grados por diferentes espacios y seleccionar una tipología para observar cómo será el futuro departamento.

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Recorrido 360° y sitio oficial de Edificio Merced La herramienta busca acercar la experiencia del futuro propietario al proyecto y permitir una aproximación a la distribución, los ambientes y las características generales de las unidades.

Fideicomiso al costo Uno de los ejes centrales de la presentación fue el esquema financiero elegido para llevar adelante el emprendimiento. Edificio Merced se desarrolla mediante la figura de un fideicomiso al pozo, bajo un esquema planteado por sus impulsores como “realmente al costo”.

De acuerdo con la explicación brindada durante el encuentro, esta modalidad permite separar jurídicamente el patrimonio destinado al desarrollo de la obra del patrimonio personal de los administradores e inversores.

El plan de financiación fue diseñado para acompañar el período previsto de construcción. La propuesta contempla 42 cuotas mensuales, coincidentes con los 42 meses estimados para la ejecución de la obra.

De esta manera, el proyecto apunta a ofrecer una alternativa tanto para familias que proyectan acceder a su vivienda como para inversores interesados en participar de un desarrollo inmobiliario desde su etapa inicial.

Uno de los argumentos planteados durante la presentación es que el valor del metro cuadrado durante la etapa de construcción puede resultar competitivo frente al precio de unidades terminadas, aunque las condiciones concretas de adquisición dependen de cada operación y de la evolución de los costos de obra.

Experiencia previa Otro de los puntos destacados durante la presentación fue el antecedente del grupo de profesionales y empresas que participan de la iniciativa.

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Actualmente se encuentra en ejecución un desarrollo sobre calle General Paz, a metros de 9 de Julio, que, según explicaron los responsables, ya alcanzó aproximadamente la mitad de su obra y tiene el fideicomiso cerrado luego de haberse comercializado la totalidad de sus unidades.

Ese proyecto constituye para los impulsores de Edificio Merced un antecedente concreto para quienes quieran conocer el sistema constructivo, observar el avance de una obra en ejecución y evaluar la experiencia del equipo involucrado.

La intención es que esa trayectoria contribuya a respaldar el nuevo emprendimiento y permita a potenciales interesados contar con una referencia tangible antes de incorporarse al proyecto.

Preventa en marcha El nuevo desarrollo ya ingresó en su etapa de preventa, por lo que los interesados pueden solicitar información sobre las diferentes tipologías, condiciones de financiación, características técnicas y modalidad de incorporación al fideicomiso.

Durante la presentación, los integrantes del equipo remarcaron que la iniciativa busca combinar tres aspectos: una ubicación estratégica, una propuesta arquitectónica contemporánea y un modelo de inversión que permita acompañar el desarrollo de la obra desde sus primeras etapas.

Con una torre de 13 pisos, 36 unidades, SUM, local comercial y cocheras, Edificio Merced se incorpora así al mapa de nuevos desarrollos inmobiliarios de Pergamino con una propuesta que pone el acento en la integración entre vivienda, confort, ubicación y alternativas de inversión.