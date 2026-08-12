San Pedro: Nuevo operativo en la zona de islas, relevaron familias y entregaron asistencia alimentaria

Región

Personal de Desarrollo de la Comunidad y Defensa Civil recorrió la zona de islas para asistir a familias, actualizar relevamientos y reforzar medidas preventivas.

El Municipio de San Pedro llevó adelante un nuevo operativo integral en la zona de islas con la participación de personal de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad y Defensa Civil. Durante la recorrida se realizó un relevamiento de las familias residentes, se distribuyó asistencia alimentaria y se reforzaron las acciones preventivas ante posibles contingencias climáticas.

Relevamiento de las familias que viven en la zona de islas El operativo tuvo como principal objetivo actualizar la información sobre las familias que habitan en las islas, evaluando la situación particular de cada hogar y detectando las necesidades más urgentes. Este tipo de relevamientos permite a las autoridades contar con datos precisos para planificar futuras intervenciones y brindar respuestas más rápidas frente a eventuales emergencias.

Durante la jornada, los equipos municipales recorrieron distintos sectores de la zona insular, manteniendo contacto directo con los vecinos para conocer el estado de sus viviendas, las condiciones de accesibilidad y las necesidades vinculadas con la alimentación, la salud y otros aspectos esenciales para la vida cotidiana.

Entrega de asistencia alimentaria y acompañamiento a los vecinos Además del relevamiento, el personal realizó la entrega de módulos de asistencia alimentaria destinados a las familias que residen en la zona. La ayuda forma parte de las acciones periódicas que el Municipio desarrolla para acompañar a quienes viven en sectores de difícil acceso y que, en determinadas épocas del año, pueden verse afectados por factores climáticos o complicaciones en la conectividad.

Desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad destacaron la importancia de sostener una presencia permanente en el territorio, no solo para brindar asistencia material, sino también para fortalecer el vínculo con los vecinos y conocer de primera mano las problemáticas que enfrentan.

Seguí leyendo Región Reclaman al Municipio de Ramallo que implemente un sistema de veterinarias de guardia

Prevención y recomendaciones ante posibles contingencias climáticas Otro de los ejes del operativo estuvo centrado en la prevención. Durante las visitas, el personal de Defensa Civil reforzó la difusión de la información oficial sobre el estado del tiempo y recordó las recomendaciones que deben tener en cuenta los habitantes de las islas ante posibles eventos meteorológicos adversos.

Asimismo, se acordaron pautas de actuación para los casos en que sea necesaria una intervención inmediata, con el objetivo de optimizar los mecanismos de comunicación entre los vecinos y los organismos municipales responsables de la asistencia.