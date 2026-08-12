Reclaman al Municipio de Ramallo que implemente un sistema de veterinarias de guardia

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Una vecina pidió al Gobierno de Ramallo que organice guardias veterinarias rotativas para garantizar atención ante emergencias durante la noche, feriados y fines de semana.

Una emergencia veterinaria ocurrida durante la madrugada del domingo 9 de agosto volvió a poner en discusión la falta de un sistema de atención de guardia para mascotas en la ciudad de Ramallo. El planteo surgió luego de que una vecina no encontrara un servicio disponible para asistir a su perra, que presentaba síntomas que requerían atención urgente.

Una emergencia durante la madrugada que generó el reclamo El episodio tuvo como protagonista a Lola, una perrita que comenzó a sangrar por la nariz y además presentó dificultades para respirar. Ante la situación, su dueña buscó durante la madrugada un lugar donde pudiera recibir asistencia veterinaria, pero no encontró un servicio de guardia disponible en Ramallo.

Frente a la falta de una alternativa inmediata, la mujer debió permanecer despierta durante varias horas y controlar el estado del animal hasta que llegara la mañana. La preocupación estuvo centrada en la posibilidad de que el cuadro se agravara mientras no contaba con un profesional que pudiera evaluar a la mascota.

Lola finalmente pudo ser atendida a primera hora y actualmente se encuentra bajo tratamiento. Si bien la situación tuvo una respuesta una vez iniciado el horario habitual de atención, la experiencia llevó a su dueña a realizar un pedido formal ante la Municipalidad de Ramallo.

La propuesta de crear veterinarias de guardia en Ramallo El reclamo apunta a que el Gobierno municipal gestione la creación de un sistema de veterinarias de guardia que permita contar con atención ante emergencias fuera de los horarios comerciales habituales.

La iniciativa propone establecer un esquema similar al utilizado para las farmacias de turno. De esta manera, distintos profesionales podrían organizarse mediante un sistema de guardias rotativas para que los vecinos sepan qué veterinaria o profesional se encuentra disponible en cada momento.

El mecanismo permitiría contemplar especialmente las situaciones que ocurren durante la madrugada, los fines de semana y los feriados, períodos en los que la posibilidad de encontrar atención puede resultar más limitada.

El planteo no apunta necesariamente a que el Municipio se convierta en prestador directo de un servicio veterinario permanente. La propuesta es que el Estado local asuma un rol de articulación y coordinación para encontrar una alternativa que permita responder ante este tipo de emergencias.

El pedido de articulación con profesionales veterinarios Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de que la Municipalidad de Ramallo avance en conversaciones con el Colegio de Veterinarios y con los profesionales que trabajan en la ciudad.

El objetivo sería encontrar una modalidad de guardias que resulte viable para quienes ejercen la actividad y que, al mismo tiempo, permita ofrecer a los vecinos información clara sobre dónde acudir cuando una mascota atraviesa una emergencia.

El reclamo también plantea la necesidad de definir cómo funcionaría el sistema, quiénes participarían, cómo se comunicarían las guardias y qué mecanismo permitiría acceder rápidamente a los datos de contacto del profesional disponible.

La situación de Lola busca así instalar una discusión que exceda el caso particular. Para la vecina que presentó el pedido, contar con un sistema organizado permitiría evitar que otras familias deban atravesar una situación similar sin saber a dónde recurrir ante una urgencia.