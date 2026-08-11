San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

> San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

Región

Eugenia y Agustín Orso reconstruyeron los dramáticos instantes previos al accidente en el lago Nahuel Huapi y recordaron a la niña de 3 años.

La familia de la ciudad de San Pedro y padres de Fidelina, la niña de 3 años que perdió la vida tras caer en un automóvil al lago Nahuel Huapi, relataron por primera vez cómo se desencadenó el accidente ocurrido en Bariloche. La pareja describió las difíciles condiciones del terreno, la desesperación vivida durante el siniestro y el profundo dolor por la pérdida de su hija.

Cómo ocurrió el accidente en el lago Nahuel Huapi La tragedia ocurrió el sábado cuando la familia se preparaba para dirigirse al cerro Catedral a disfrutar de una jornada en la nieve. Según contaron Eugenia y Agustín Orso en una entrevista con La Nación, el vehículo debía salir de la vivienda ubicada en el barrio Villa Don Orione, sobre el kilómetro 15 de la avenida Bustillo.

La propiedad se encuentra sobre una pronunciada pendiente que desciende hacia el lago Nahuel Huapi. Debido a la acumulación de nieve y hielo, ambos habían trabajado previamente para despejar parte del camino y facilitar la maniobra de salida.

Mientras Eugenia conducía y Fidelina viajaba correctamente sujetada en su butaca infantil, Agustín permanecía fuera del vehículo guiando la maniobra. Sin embargo, cuando el automóvil alcanzó uno de los sectores más elevados, comenzó a deslizarse lateralmente sobre la superficie resbaladiza.

La conductora intentó recuperar el control y volver a la huella despejada, pero una de las ruedas traseras perdió apoyo sobre el terreno. A partir de ese instante, el vehículo volcó varias veces por la pendiente hasta terminar sumergido en las aguas del lago.

El dramático rescate y la búsqueda de Fidelina Eugenia recordó que, segundos antes de la caída, intentó transmitir tranquilidad a su hija. Una vez dentro del agua, el habitáculo comenzó a inundarse rápidamente y el automóvil se hundió.

La mujer logró desabrocharse el cinturón de seguridad e intentó encontrar a Fidelina en el interior del vehículo, pero la escasa visibilidad y la rapidez con que ingresó el agua hicieron imposible el rescate. Sin aire disponible, consiguió salir del automóvil y nadar hasta la superficie.

Según reconstruyó la familia, el vehículo quedó a unos 25 metros de profundidad. A pesar del intenso frío y de las pesadas prendas de invierno que llevaba puestas, Eugenia logró llegar hasta una roca.

Seguí leyendo San Nicolás San Nicolás: UOCRA reclama una recomposición salarial en Ternium ante la negativa de Techint

Desde la costa, Agustín presenció toda la secuencia. De inmediato pidió ayuda a una vecina para alertar a los servicios de emergencia y descendió hacia el lago utilizando una tabla de stand up paddle. Poco después encontró a Eugenia con signos de hipotermia y ambos regresaron a la vivienda antes de ser trasladados al Sanatorio San Carlos.

Mientras tanto, personal de la Policía, Prefectura Naval Argentina, la Fiscalía y equipos especializados iniciaron un amplio operativo de búsqueda subacuática que culminó horas más tarde con el hallazgo del cuerpo de la pequeña Fidelina.

El emotivo mensaje de los padres y el pedido a la comunidad Tras conocer el desenlace, Eugenia y Agustín decidieron abandonar voluntariamente el centro asistencial y dirigirse hasta el camping Cirse para despedirse de su hija.

Seguí leyendo Región San Pedro: Jornada intergeneracional por el Mes de las Infancias reunió a grandes y chicos en Envión Depietri

Acompañados por familiares y amigos que viajaron especialmente desde Buenos Aires, los padres expresaron que desean recordar a Fidelina por la alegría que compartieron durante sus tres años de vida y por el amor que marcó cada uno de sus momentos juntos.

La familia también anunció su intención de realizar una ceremonia de despedida en una playa del Nahuel Huapi, un lugar muy significativo para la niña, donde solía disfrutar de la naturaleza junto a sus padres.