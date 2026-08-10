Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi

> Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi

Región

La menor viajaba junto a su madre cuando el vehículo se deslizó por una pendiente nevada y cayó al lago Nahuel Huapi. Investigan las causas.

Una niña de tres años, integrante de una familia oriunda de San Pedro, falleció este sábado en San Carlos de Bariloche luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su madre se precipitara por un barranco y terminara sumergido en el lago Nahuel Huapi. La Justicia investiga cómo ocurrió el trágico siniestro.

Cómo ocurrió el accidente en Bariloche El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 15 de la avenida Bustillo, en el barrio Villa Don Orione. De acuerdo con la información oficial, la madre de la menor había puesto en marcha una camioneta Hyundai Tucson y acomodó a la niña en su silla de seguridad, mientras el padre realizaba tareas para retirar la nieve acumulada en el terreno.

Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo comenzó a deslizarse marcha atrás sobre un sector con una pronunciada pendiente. Pese a las maniobras de la conductora y al intento del padre por detener el rodado, la camioneta cayó por un barranco de aproximadamente 25 metros y terminó dentro de las aguas del lago Nahuel Huapi.

El operativo de rescate y la confirmación del fallecimiento Tras la caída, el padre se lanzó al lago en un desesperado intento por rescatar a su hija, pero la profundidad del lugar y el vehículo completamente sumergido hicieron imposible el auxilio inmediato.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y se desplegó un importante operativo con efectivos de la Policía de Río Negro, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Finalmente, buzos especializados lograron extraer el cuerpo de la pequeña del interior del vehículo.

Seguí leyendo Región Un hallazgo en San Pedro revela que los Granaderos a Caballo fueron reactivados en 1852

La madre fue trasladada al Sanatorio San Carlos con diversos traumatismos y recibió el alta horas después, mientras que el padre fue asistido por un cuadro de hipotermia tras permanecer varios minutos en el agua. Ambos reciben contención psicológica.

La investigación judicial del siniestro La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista y del fiscal adjunto Álvaro Viterbori, quienes ordenaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente.