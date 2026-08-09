Natación: el oriundo de Villa Ramallo Pablo Barbieri volvió a ganar la Winter Swimming World Cup y ganó las 10 pruebas

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El nadador de Villa Ramallo, radicado en Puerto San Julián, repitió el título de 2025 y tuvo una actuación perfecta en Santa Cruz.

El deportista nacido en Villa Ramallo Pablo Martín Barbieri volvió a destacarse en una de las competencias más exigentes de la natación internacional. Frente al Glaciar Perito Moreno, se consagró nuevamente campeón de la clasificación general masculina de la Winter Swimming World Cup 2026, con diez victorias sobre diez pruebas disputadas.

Pablo Barbieri ganó nuevamente la clasificación general Barbieri sumó 270 puntos y se quedó por segundo año consecutivo con la clasificación general masculina de la Winter Swimming World Cup. La competencia se desarrolló en aguas heladas de Santa Cruz, con temperaturas cercanas a los 0 grados.

El nadador, oriundo de Villa Ramallo y actualmente radicado en Puerto San Julián, volvió a demostrar su capacidad para competir en condiciones extremas y consiguió repetir el título obtenido en la edición 2025.

Su rendimiento le permitió alcanzar nuevamente la máxima distinción del certamen y consolidarse entre los principales referentes de esta disciplina.

El ramallense ganó las 10 pruebas que disputó La actuación de Barbieri fue perfecta en la categoría de 50 a 54 años. El representante de Villa Ramallo participó en diez competencias y se impuso en todas.

Las victorias llegaron en los 25, 50, 100 y 200 metros pecho, además de los 25, 50, 100 y 200 metros libres. También ganó los 25 metros mariposa y los 450 metros libres.

De esta manera, completó su participación con un registro contundente: diez pruebas disputadas y diez triunfos, un desempeño que le permitió sumar la mayor cantidad de puntos y quedarse con la clasificación general.

Un nuevo título después del logro conseguido en 2025 El campeonato obtenido en Santa Cruz representa una nueva consagración para Barbieri, que ya había tenido una destacada actuación durante la edición anterior de la competencia.

En 2025, el nadador consiguió la Copa WSWC al convertirse en el competidor que mayor cantidad de puntos acumuló en todo el certamen.

Un año después, volvió a subir a lo más alto de la clasificación y lo hizo con una marca difícil de igualar: ganó cada una de las pruebas en las que participó.