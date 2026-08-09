Comerciantes de Ramallo lograron una baja en habilitaciones, pero siguen reclamando por las tasas

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Región

El Municipio aceptó modificar el cálculo de las habilitaciones comerciales, aunque rechazó reducir Seguridad e Higiene y eliminar la tasa vial.

Tras casi dos meses de espera, comerciantes de Ramallo volvieron a reunirse con funcionarios municipales para conocer la respuesta a sus reclamos por la presión tributaria. El Ejecutivo aceptó modificar el cálculo de la renovación de habilitaciones comerciales, pero mantuvo sin cambios la tasa de Seguridad e Higiene y la tasa vial aplicada sobre los combustibles.

El Municipio aceptó cambios en las habilitaciones comerciales Del encuentro participaron el secretario de Hacienda, Lucas Reyik; la presidenta del Concejo Deliberante, Marcela Isarra; y representantes del sector comercial, quienes habían presentado un informe comparativo con otros municipios de la región para fundamentar el pedido de reducción de la carga tributaria.

El reclamo contemplaba tres ejes principales: disminuir la tasa de Seguridad e Higiene, modificar el sistema de renovación de habilitaciones comerciales y eliminar la tasa de mantenimiento vial que se aplica sobre el precio de los combustibles.

Finalmente, el Ejecutivo avanzó únicamente sobre el esquema de habilitaciones. Si bien la renovación continuará siendo anual, el importe dejará de calcularse sobre la facturación anual total y pasará a tomar como referencia el promedio mensual de ingresos del comercio.

Según estimaron los representantes del sector, este cambio permitirá que algunos establecimientos paguen apenas cerca del 10% de lo que abonaban con el sistema anterior, lo que representa una reducción importante del costo.

Seguridad e Higiene y tasa vial: los reclamos que quedaron sin respuesta Los otros dos planteos fueron rechazados por el Municipio. La tasa de Seguridad e Higiene continuará vigente sin modificaciones, una decisión que los comerciantes interpretan como una señal de que la administración local no está dispuesta a resignar ingresos provenientes de ese tributo.

También continuará aplicándose la tasa vial sobre los combustibles, uno de los puntos que más cuestiona el sector comercial. Sostienen que este gravamen incrementa los costos para quienes utilizan vehículos como herramienta de trabajo y resta competitividad frente a ciudades vecinas donde ese cargo no existe o tiene menor impacto.

Además, remarcaron que los recursos obtenidos mediante esa tasa no se traducen, según su visión, en un volumen de obras que justifique el esfuerzo económico que realizan vecinos y empresas.

El debate tributario continuará con el Código Fiscal 2027 Más allá de los desacuerdos, ambas partes coincidieron en mantener abierto el diálogo. El Departamento Ejecutivo se comprometió a convocar nuevamente al sector cuando comience la discusión del próximo Código Tributario y de la ordenanza impositiva correspondiente al ejercicio 2027.

Durante la reunión también se resolvió contemplar la situación de los comerciantes que mantienen deudas de la tasa de Seguridad e Higiene de 2026. Podrán adherirse a un plan de pagos sin multas ni intereses y, una vez regularizada la situación, avanzar con la renovación de sus habilitaciones.