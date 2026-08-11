San Nicolás: Operativo cerca del Club Somisa, así siguieron a la banda que intentó embarcar casi 500 kilos de cocaína

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San Nicolás

La vigilancia encubierta de Prefectura en la zona del Club Somisa fue clave para frustrar una maniobra de narcotráfico y secuestrar 499 kilos de cocaína.

El seguimiento realizado por efectivos de Prefectura Naval Argentina en las inmediaciones del Club Somisa de la ciudad de San Nicolás fue determinante para desbaratar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína. La investigación, que se extendió durante más de siete meses, concluyó con cinco detenidos, el secuestro de 499 kilos de droga y una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Vigilancia encubierta en el Club Somisa: el inicio del operativo La etapa decisiva de la investigación comenzó cuando personal de Prefectura desplegó tareas de vigilancia encubierta en cercanías del Club Somisa, en San Nicolás. Allí, los investigadores detectaron una camioneta que ya había sido vinculada con la causa y permanecieron observando los movimientos de los sospechosos.

Minutos más tarde, una embarcación tipo tracker con tres ocupantes llegó hasta la costa y cargó varios bolsos que eran trasladados desde el vehículo. Sin intervenir de inmediato, los efectivos siguieron discretamente el recorrido de la lancha mientras avanzaba por el río Paraná.

El seguimiento permitió comprobar que la embarcación se dirigía hacia un buque mercante que navegaba aguas arriba con el objetivo de concretar una maniobra conocida como "contaminación de ultramar", utilizada por organizaciones narcocriminales para introducir droga en barcos con destino internacional.

La intervención en el Paraná y el secuestro de la droga La maniobra fue seguida hasta el kilómetro 351 del río Paraná, en inmediaciones de la Rada Norte del puerto de San Nicolás. Allí, cuando los investigadores observaron que los tripulantes intentaban izar los bolsos hacia el buque mercante, se dio la orden de intervención.

Personal de la Agrupación Albatros interceptó la embarcación en plena operación, redujo a los involucrados y aseguró la carga.

Posteriormente, por disposición judicial, se abrieron los siete bolsos estancos transportados en la lancha. En su interior encontraron 210 panes de cocaína con un peso total de 232 kilos.

Además del estupefaciente, fueron secuestrados una camioneta Ford Ranger, la embarcación utilizada para el traslado, un tráiler, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS satelital. Cuatro personas quedaron detenidas durante esta primera etapa del procedimiento.

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Según informaron las autoridades, el valor económico de la droga y de los bienes secuestrados supera los 11.500 millones de pesos.

Cinco allanamientos y una investigación que duró siete meses El operativo realizado sobre el Paraná dio lugar a cinco allanamientos simultáneos en domicilios ubicados en Ramallo, La Reja y Bernal Oeste, partido de Quilmes.

Durante esos procedimientos fue detenido un quinto sospechoso y se incautaron otros 267 kilos de cocaína distribuidos en 240 panes, además de marihuana, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, dispositivos electrónicos y distintos elementos utilizados para la logística de la organización.

La investigación había comenzado el 2 de enero, luego del hallazgo de un bolso estanco con 34 kilos de cocaína en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso. A partir de ese hecho, Prefectura desarrolló una extensa pesquisa que incluyó escuchas telefónicas, tareas de inteligencia, seguimiento de vehículos, análisis de geolocalización y vigilancia encubierta.

Los investigadores determinaron que la organización operaba en distintos puntos del corredor del río Paraná, incluyendo Rosario, San Nicolás, Ramallo, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, utilizando embarcaciones deportivas para acercar cargamentos de cocaína a buques mercantes en navegación.