> Zárate se posiciona como sede del deporte de alto rendimiento nacional y sudamericano

Zárate

La ciudad suma competencias y entrenamientos de selecciones nacionales, mientras el DAM gana protagonismo como escenario deportivo.

Zárate comienza a consolidarse como una plaza para el deporte de alto rendimiento. Durante el último año, la ciudad recibió a seleccionados nacionales de vóley y básquet y fue sede de una definición sudamericana, mientras ya se anunció una nueva presentación de la Selección Argentina masculina de vóley.

Zárate recibe a selecciones y competencias internacionales La transformación de Zárate como sede deportiva de relevancia comenzó a tomar forma a partir de una definición planteada por el intendente Marcelo Matzkin al inicio de su gestión: convertir al espacio Diego Armando Maradona (DAM) en una infraestructura capaz de recibir actividades vinculadas al alto rendimiento nacional y sudamericano.

En los últimos meses, ese objetivo comenzó a traducirse en una agenda concreta. Las selecciones mayores de vóley y básquet utilizaron instalaciones de la ciudad para desarrollar períodos de preparación y entrenamiento antes de afrontar competencias de carácter mundial y continental.

La agenda tendrá continuidad el próximo 5 de septiembre, cuando la Secretaría de Deportes confirmó la llegada a Zárate de la Selección Argentina masculina mayor de vóley. La presencia del combinado nacional representa otro paso en la intención de instalar a la ciudad dentro del circuito de preparación de los principales equipos del país.

A esta actividad se sumó recientemente un acontecimiento de alcance internacional: Zárate fue sede de la final sudamericana de básquet femenino, una competencia que convocó a una importante cantidad de público y que tuvo más de 3.000 espectadores durante su jornada decisiva.

El reconocimiento de FIBA y el impacto en la ciudad El desarrollo de este tipo de eventos también comenzó a generar reconocimiento fuera del ámbito local. Luego de la definición sudamericana de básquet femenino, representantes de FIBA, el organismo rector del básquet mundial, destacaron la atención recibida durante su estadía en Zárate.

“Se nos ha tratado espléndidamente. El equipo de trabajo es maravilloso. Esperamos volver muchas veces”, señalaron desde la dirigencia del organismo internacional al finalizar el certamen.

Las declaraciones se produjeron luego de que los representantes de FIBA recibieran, de manos de la secretaria de Deportes, Stefania Rodríguez, un obsequio en representación de la Municipalidad de Zárate.

Más allá del reconocimiento institucional, la realización de competencias de estas características también tiene un impacto directo en la actividad económica local. La llegada de delegaciones deportivas, cuerpos técnicos, dirigentes, familiares y espectadores genera movimiento en distintos rubros y amplía la demanda de servicios.

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Durante la última semana, el sector gastronómico y hotelero de la ciudad registró una intensa actividad vinculada a la presencia de visitantes. Restaurantes, hoteles y otros establecimientos recibieron a parte de las delegaciones y del público que llegó para participar o presenciar los encuentros.

De esta manera, la organización de eventos deportivos de alcance nacional e internacional aparece también como una herramienta para potenciar la actividad económica y promover a Zárate como destino para competencias y concentraciones deportivas.

El DAM busca convertirse en un escenario emblemático de Zárate En este proceso, el espacio Diego Armando Maradona ocupa un lugar central. La infraestructura comenzó a atravesar una etapa de reconversión con el objetivo de darle una función más definida y convertirla en uno de los principales escenarios para acontecimientos deportivos de la ciudad.

La intención es dejar atrás la imagen de una infraestructura de grandes dimensiones sin una agenda estable y avanzar hacia un espacio preparado para recibir torneos, competencias, concentraciones y actividades vinculadas al deporte de alto rendimiento.

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La llegada de seleccionados nacionales y la realización de competencias internacionales representan, en ese sentido, los primeros resultados visibles de ese proceso. El desafío para la gestión municipal será sostener esta agenda y lograr que Zárate se convierta en una sede habitual dentro del calendario deportivo nacional y sudamericano.

Pero el proyecto sobre el DAM no se limita al deporte. El espacio también comenzó a ser considerado para actividades culturales, sociales y espectáculos de distinta naturaleza. En las próximas semanas se esperan nuevos anuncios que podrían ampliar todavía más la agenda y reforzar el posicionamiento del predio.

El objetivo de fondo es que Zárate pueda aprovechar su infraestructura para atraer eventos de relevancia, generar movimiento económico y proyectar una imagen de ciudad preparada para recibir grandes acontecimientos.