> Labory Wines consolida en Zárate un proyecto que une vino, turismo y producción

Zárate

El proyecto creado por la enóloga Fabiana Borini une el Valle de Uco con Zárate, donde desarrolla un viñedo, una bodega boutique y experiencias enoturísticas.

10 de agosto de 2026 a las 10:02 a. m.

10 de agosto de 2026 a las 10:02 a. m.

La ciudad de Zárate suma un nuevo atractivo turístico y productivo con Labory Wines, un emprendimiento vitivinícola que combina la tradición del Valle de Uco con el potencial de la provincia de Buenos Aires. El proyecto, liderado por la enóloga Fabiana Borini, apuesta al desarrollo de vinos de calidad y al crecimiento del enoturismo en la región.

De Mendoza a Zárate: un proyecto vitivinícola con identidad propia La historia de Labory Wines comenzó a partir de una pasión familiar por el vino que llevó a Fabiana Borini a formarse como sommelière, enóloga y técnica en vitivinicultura. Ese camino la condujo al Valle de Uco, en Mendoza, donde estableció el primer terroir del emprendimiento, trabajando con uvas de reconocidas zonas vitivinícolas como Vista Flores, Altamira, Los Chacayes y Gualtallary.

La bodega elabora partidas limitadas de distintas variedades, entre ellas Malbec, Cabernet Franc, Merlot, blends de tintas y blancas, además de un Brut Nature elaborado mediante método tradicional. La propuesta se basa en el respeto por el origen de las uvas, la producción de pequeña escala y la búsqueda de expresar la identidad de cada terroir.

Con el paso del tiempo, Borini decidió trasladar parte de ese proyecto a su ciudad natal. Así nació el segundo terroir de Labory, ubicado en la zona de La Florida, en Zárate.

Viñedo, bodega boutique y enoturismo en Zárate En el establecimiento zarateño ya crecen variedades como Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Torrontés y Marselan, implantadas para estudiar su adaptación al suelo y al clima bonaerense.

El proyecto integra el programa Vinos Buenos Aires, impulsado por la Ley Provincial N.º 15.404, que promueve el desarrollo de la industria vitivinícola en la provincia.

Junto al viñedo funciona una bodega boutique que, por el momento, acompaña el desarrollo del emprendimiento. Mientras los vinos continúan elaborándose en Mendoza, el objetivo es que, una vez que las plantas alcancen su madurez productiva, las primeras partidas elaboradas íntegramente en Zárate comiencen a convertirse en una realidad.

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De esta manera, Labory busca consolidar un nuevo polo vitivinícola en el norte bonaerense y ampliar el mapa del vino argentino.

Experiencias enológicas para potenciar el turismo local Además de la producción de vinos, Labory Wines desarrolla una propuesta de enoturismo inspirada en las tradicionales bodegas mendocinas.

Los visitantes pueden recorrer el viñedo, participar de degustaciones guiadas, disfrutar de almuerzos maridados, realizar picnics entre las vides y asistir a los encuentros mensuales "Sunset Labory", que combinan gastronomía, música y vinos al aire libre.

El espacio también recibe eventos sociales y corporativos, ofreciendo experiencias personalizadas que buscan acercar la cultura del vino a vecinos y turistas.

En esta nueva etapa, el área comercial y el desarrollo turístico están a cargo de la Dra. Lunara Machado Almeida, mientras que Fabiana Borini continúa liderando la producción vitivinícola.