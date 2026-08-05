Zárate dio el primer paso para crear el Polo Tecnológico CGC y potenciar la innovación
El Municipio firmó un convenio con entidades industriales y educativas para impulsar un polo tecnológico orientado a la innovación, la capacitación y el desarrollo productivo regional.
Zárate comenzó a dar forma a un proyecto estratégico para fortalecer el desarrollo industrial y la economía del conocimiento. Con la firma de un convenio entre el Municipio y entidades empresariales y educativas, se puso en marcha el proceso de creación del Polo Tecnológico CGC, un espacio destinado a promover la innovación, la capacitación y la articulación entre los distintos sectores.
El acto se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) y fue encabezado por el intendente Marcelo Matzkin, quien estuvo acompañado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; el presidente de ADIBA, Silvio Zurzolo; y el titular del CETIC, Javier Montalbetti.
Las mas leidas de Zárate
De Zárate a San Nicolás: El Gobierno adjudicó la concesión de la Ruta Nacional 9
Zárate: Brutal agresión a la salida del Complejo Costanera, un joven continúa internado y avanza la investigación
Zárate: Buscan que sea obligatorio el uso de chalecos reflectantes para jinetes en caminos rurales
Zárate: COFCO donó un desfibrilador al Municipio de Lima para reforzar la atención de emergencias
Zárate: Alerta por El Niño, crece la preocupación en barrios inundables y vecinos reclaman obras pendientes
Zárate impulsa un polo tecnológico para fortalecer la industria
La firma del Convenio Marco representa el primer paso para la creación del Polo Tecnológico CGC, una iniciativa que busca generar un ecosistema de innovación capaz de vincular al Estado, las empresas, las universidades y la comunidad.
El proyecto apunta a fortalecer la formación de recursos humanos, impulsar la investigación aplicada, promover el emprendedorismo y desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren la competitividad de las industrias de Zárate y de toda la región.
Capacitación e innovación para responder a los nuevos desafíos productivos
Durante la presentación, el intendente Marcelo Matzkin destacó la importancia de contar con un espacio que acompañe la transformación tecnológica de las empresas y prepare a los trabajadores para los nuevos perfiles laborales.
"Es algo que buscábamos desde hace mucho tiempo. El Municipio pone el edificio a disposición, además de los cursos municipales para salida laboral y capacitación. Tenemos que incorporar lo que la industria necesita y hacia dónde queremos que evolucione, con inteligencia artificial, robótica y los nuevos procesos productivos que cambian año a año", expresó el jefe comunal.
Articulación entre el Estado, empresas y universidades
Además de las autoridades municipales, participaron representantes del sector educativo, referentes industriales e instituciones de la región, quienes respaldaron esta propuesta de trabajo conjunto para potenciar el desarrollo económico.
El Polo Tecnológico CGC estará orientado a consolidar un ámbito permanente de cooperación entre el sector público, las universidades y las empresas, favoreciendo la generación de conocimiento, la innovación, la capacitación profesional y el desarrollo de proyectos con impacto en la matriz productiva local y regional.
Con esta iniciativa, Zárate busca posicionarse como un polo de referencia en innovación tecnológica y economía del conocimiento, generando nuevas oportunidades de empleo calificado y acompañando la transformación de la industria hacia los desafíos del futuro.