> Zárate: Gendarmería secuestró 115 kilos de hojas de coca durante un control

Zárate

El cargamento era trasladado en cinco encomiendas desde Salta hacia Villa Celina y fue detectado durante un operativo sobre la Ruta Nacional 9.

09 de agosto de 2026 a las 10:58 a. m.

09 de agosto de 2026 a las 10:58 a. m.

Un procedimiento de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 115 kilos de hojas de coca que eran trasladados en cinco encomiendas desde Salta hacia Villa Celina. El cargamento fue detectado durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Zárate, luego de que los efectivos percibieran un fuerte olor característico.

El operativo de Gendarmería en la Ruta 9 El procedimiento se llevó a cabo sobre el kilómetro 94,400 de la Ruta Nacional N° 9, donde efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate Brazo Largo”, con apoyo del Escuadrón Seguridad Vial “San Nicolás”, realizaban controles de rutina.

Durante el operativo, los gendarmes detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que trasladaba piezas postales procedentes de la provincia de Salta y que tenían como destino final distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Al iniciar la inspección del vehículo, los funcionarios advirtieron un fuerte olor característico que provenía de cinco encomiendas. Ante la sospecha de que pudiera tratarse de una mercadería cuya circulación se encontraba alcanzada por normativa aduanera, se dio intervención a la Justicia Federal.

Hallaron más de 115 kilos de hojas de coca Los efectivos notificaron al Juzgado Federal de Campana sobre la situación y solicitaron autorización para proceder a la apertura de las piezas postales. Una vez habilitada la medida, los uniformados inspeccionaron las cinco encomiendas.

En el interior encontraron 115 kilos y 49 gramos de hojas de coca en estado natural. La mercadería era trasladada hacia la localidad bonaerense de Villa Celina y quedó bajo custodia de los organismos intervinientes.

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El hallazgo se produjo en el marco de un procedimiento por una presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

Intervino la Justicia Federal de Campana Tras constatar la existencia del cargamento, el magistrado interviniente dispuso el secuestro de la totalidad de las hojas de coca y el labrado de las actuaciones correspondientes.

El operativo estuvo a cargo de unidades de Gendarmería con presencia en el corredor de la Ruta Nacional 9, una de las principales vías de circulación de cargas entre el norte del país y la provincia de Buenos Aires.