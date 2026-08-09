Zárate: Fundación Mirgor donará 20 televisores a escuelas mediante un convenio con el Municipio
La iniciativa busca fortalecer el equipamiento tecnológico de 20 instituciones educativas de Zárate y mejorar las herramientas para las actividades pedagógicas.
El Municipio de Zárate firmó un convenio de colaboración con la Fundación Mirgor – Desarrollo Comunitario hacia el Futuro para fortalecer el equipamiento tecnológico de establecimientos educativos del distrito. En el marco del acuerdo, serán entregados 20 televisores que estarán destinados a jardines, escuelas primarias, secundarias y otras instituciones educativas.
Convenio entre el Municipio de Zárate y la Fundación Mirgor
El acuerdo fue suscripto por autoridades municipales y representantes de la Fundación Mirgor, en el marco de una acción de responsabilidad social empresaria orientada a acompañar las necesidades de las instituciones educativas del partido.
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De la firma participaron el intendente interino, Walter Unrein; el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli; la secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz; la subsecretaria de Educación, Olga Garmendia; y la secretaria interina de Producción, Vanesa Palermo.
También estuvieron presentes la directora de Articulación Educativa, Analia Sbraccia; el jefe distrital de Educación, Mariano Sosa Ribicich; inspectores y directivos de distintos niveles y modalidades, además de Guido Fita, Joaquín Nolasco y Lucila Bergalli, en representación de la Fundación Mirgor.
Qué escuelas de Zárate recibirán los televisores
La entrega contempla a un total de 20 instituciones educativas del distrito. Los establecimientos seleccionados corresponden a distintos niveles y modalidades, con el objetivo de ampliar el acceso a recursos tecnológicos que puedan ser utilizados como apoyo en las propuestas pedagógicas.
Entre las instituciones beneficiarias se encuentran los jardines de infantes N° 914 “Alfonsina Storni”, N° 912 “Javier Villafañe”, N° 915 “Hebe San Martín de Duprat”, N° 907 “San Juan Bosco”, N° 916 “Homero Expósito” y N° 913 “Juana Manso”.
También recibirán equipamiento las escuelas primarias N° 3 “Nuestra Señora del Carmen”, N° 14 “Nuestra Señora de Luján”, N° 18 “Fray Mamerto Esquiú”, N° 19 “Justo José de Urquiza”, N° 21 “Paula Albarracín de Sarmiento” y N° 24 “Ricardo Güiraldes”.
En el nivel secundario fueron incluidas las escuelas N° 13, N° 20, N° 18, N° 8, N° 6 y N° 12. La nómina se completa con la Escuela Secundaria Técnica N° 5 y el Centro Educativo Complementario (CEC) N° 801.
Más tecnología para las instituciones educativas
Desde el Municipio destacaron que la incorporación de estos recursos permitirá fortalecer las herramientas disponibles en las aulas y acompañar diferentes propuestas de enseñanza. Los televisores podrán utilizarse para proyectar contenidos audiovisuales, materiales educativos y recursos digitales durante las actividades escolares.
La iniciativa se enmarca en una articulación entre el sector público y el privado, a través de una acción de responsabilidad social empresaria de la Fundación Mirgor. El convenio apunta a generar un aporte concreto al sistema educativo local mediante la incorporación de tecnología en establecimientos de distintos niveles.
Con la distribución de los 20 televisores, las instituciones seleccionadas contarán con nuevos recursos para complementar sus actividades pedagógicas y ampliar las posibilidades de utilización de herramientas digitales en el ámbito educativo.