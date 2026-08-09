> Zárate: Fundación Mirgor donará 20 televisores a escuelas mediante un convenio con el Municipio

Zárate

La iniciativa busca fortalecer el equipamiento tecnológico de 20 instituciones educativas de Zárate y mejorar las herramientas para las actividades pedagógicas.

El Municipio de Zárate firmó un convenio de colaboración con la Fundación Mirgor – Desarrollo Comunitario hacia el Futuro para fortalecer el equipamiento tecnológico de establecimientos educativos del distrito. En el marco del acuerdo, serán entregados 20 televisores que estarán destinados a jardines, escuelas primarias, secundarias y otras instituciones educativas.

Convenio entre el Municipio de Zárate y la Fundación Mirgor El acuerdo fue suscripto por autoridades municipales y representantes de la Fundación Mirgor, en el marco de una acción de responsabilidad social empresaria orientada a acompañar las necesidades de las instituciones educativas del partido.

De la firma participaron el intendente interino, Walter Unrein; el jefe de Gabinete, Juan Ignacio Novelli; la secretaria de Educación y Deporte, Stefanía Rodríguez Schatz; la subsecretaria de Educación, Olga Garmendia; y la secretaria interina de Producción, Vanesa Palermo.

También estuvieron presentes la directora de Articulación Educativa, Analia Sbraccia; el jefe distrital de Educación, Mariano Sosa Ribicich; inspectores y directivos de distintos niveles y modalidades, además de Guido Fita, Joaquín Nolasco y Lucila Bergalli, en representación de la Fundación Mirgor.

Qué escuelas de Zárate recibirán los televisores La entrega contempla a un total de 20 instituciones educativas del distrito. Los establecimientos seleccionados corresponden a distintos niveles y modalidades, con el objetivo de ampliar el acceso a recursos tecnológicos que puedan ser utilizados como apoyo en las propuestas pedagógicas.

Entre las instituciones beneficiarias se encuentran los jardines de infantes N° 914 “Alfonsina Storni”, N° 912 “Javier Villafañe”, N° 915 “Hebe San Martín de Duprat”, N° 907 “San Juan Bosco”, N° 916 “Homero Expósito” y N° 913 “Juana Manso”.

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También recibirán equipamiento las escuelas primarias N° 3 “Nuestra Señora del Carmen”, N° 14 “Nuestra Señora de Luján”, N° 18 “Fray Mamerto Esquiú”, N° 19 “Justo José de Urquiza”, N° 21 “Paula Albarracín de Sarmiento” y N° 24 “Ricardo Güiraldes”.

En el nivel secundario fueron incluidas las escuelas N° 13, N° 20, N° 18, N° 8, N° 6 y N° 12. La nómina se completa con la Escuela Secundaria Técnica N° 5 y el Centro Educativo Complementario (CEC) N° 801.

Más tecnología para las instituciones educativas Desde el Municipio destacaron que la incorporación de estos recursos permitirá fortalecer las herramientas disponibles en las aulas y acompañar diferentes propuestas de enseñanza. Los televisores podrán utilizarse para proyectar contenidos audiovisuales, materiales educativos y recursos digitales durante las actividades escolares.

La iniciativa se enmarca en una articulación entre el sector público y el privado, a través de una acción de responsabilidad social empresaria de la Fundación Mirgor. El convenio apunta a generar un aporte concreto al sistema educativo local mediante la incorporación de tecnología en establecimientos de distintos niveles.