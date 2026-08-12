Rojas suma nuevos clasificados a las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

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Región

Varios representantes rojenses lograron avanzar a la instancia final de los Juegos Bonaerenses tras destacarse en bádminton, cestoball y atletismo durante el inicio de la etapa regional.

12 de agosto de 2026 a las 10:39 a. m.

12 de agosto de 2026 a las 10:39 a. m.

La ciudad de Rojas comenzó con buenas noticias su participación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026, con varias clasificaciones a las finales que se disputarán en Mar del Plata. La jornada incluyó competencias de bádminton y cestoball, mientras que otros representantes ya habían asegurado su lugar en atletismo.

Bádminton: cinco clasificaciones rojenses a Mar del Plata La jornada regional se desarrolló el jueves 6 de agosto y tuvo a Rojas como sede de las competencias de cestoball y bádminton. Esta última disciplina se llevó adelante en el Centro de Jubilados de Rafael Obligado y dejó varios representantes locales clasificados para la instancia final.

En bádminton consiguieron el pasaje a Mar del Plata Thiago Conde, en la modalidad de Para bádminton; Paula D’Angelo, en Singles Femenino Sub 16; y Julia Pachamé, en Singles Femenino Sub 14.

También lograron la clasificación Ana Paula Ferrario y Antonella García, en Dobles Femenino, mientras que Thiago Ferrario y Román Grigüelo hicieron lo propio en Dobles Masculino.

De esta manera, Rojas tendrá una importante representación en esta disciplina cuando se dispute la etapa final provincial.

Cestoball femenino también tendrá presencia de Rojas El otro escenario de la jornada fue el Club Sportivo de Rojas, donde se desarrollaron las competencias regionales de cestoball.

En la categoría 3x3 Femenino Sub 18, el equipo rojense consiguió la clasificación a Mar del Plata. Las integrantes que obtuvieron el pasaje son Fiorella Cataldo, Leonela Cataldo, Tiana Cantero y Mora López.

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El resultado representa otro avance para la delegación local, que continúa sumando representantes a la instancia decisiva de los Juegos Bonaerenses y tendrá la posibilidad de competir contra los mejores exponentes de la provincia.

Los atletas rojenses que ya tenían su lugar asegurado A las nuevas clasificaciones se suman los representantes de Rojas que ya habían conseguido su pasaje a Mar del Plata en la competencia atlética “Bonaerenses en carrera”, sobre una distancia de 10 kilómetros.

La nómina está integrada por Isabel Álvarez Clutterback, Uriel Banegas, Bruno Marchetto, Daniel Boyeras y Sandra Rodríguez, quienes serán parte de la instancia final de esta disciplina.

La actividad regional continuará durante los próximos días con participación rojense en distintas disciplinas. El martes 11 de agosto será el turno del fútbol 7 mixto en Pergamino, mientras que el miércoles 12 se disputará el fútbol 11 escolar, también en Pergamino. En este caso, las instancias finales están previstas para el jueves 13 de agosto en Ramallo.