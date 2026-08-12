Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Región

Rojas suma nuevos clasificados a las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

Varios representantes rojenses lograron avanzar a la instancia final de los Juegos Bonaerenses tras destacarse en bádminton, cestoball y atletismo durante el inicio de la etapa regional.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
12 de agosto de 2026 a las 10:39 a. m.
Rojas suma nuevos clasificados a las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

La ciudad de Rojas comenzó con buenas noticias su participación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026, con varias clasificaciones a las finales que se disputarán en Mar del Plata. La jornada incluyó competencias de bádminton y cestoball, mientras que otros representantes ya habían asegurado su lugar en atletismo.

Bádminton: cinco clasificaciones rojenses a Mar del Plata

La jornada regional se desarrolló el jueves 6 de agosto y tuvo a Rojas como sede de las competencias de cestoball y bádminton. Esta última disciplina se llevó adelante en el Centro de Jubilados de Rafael Obligado y dejó varios representantes locales clasificados para la instancia final.

Publicidad

Las mas leidas de Región

1

San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

11/8, 03:22 p. m.
San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija
2

San Pedro: Operativos de saturación de la UTOI reforzaron la seguridad en Río Tala y Gobernador Castro

10/8, 09:09 a. m.
San Pedro: Operativos de saturación de la UTOI reforzaron la seguridad en Río Tala y Gobernador Castro
3

Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi

10/8, 12:33 p. m.
Tragedia en Bariloche: murió una niña de San Pedro de tres años tras caer un auto al Nahuel Huapi
4

Investigan si cuatreros de la ciudad de San Pedro participaron de un violento ataque en las islas entrerrianas

6/8, 03:01 p. m.
Investigan si cuatreros de la ciudad de San Pedro participaron de un violento ataque en las islas entrerrianas
5

Tormenta en San Pedro: cortes de luz afectaron barrios y localidades tras la salida de tres alimentadores

6/8, 09:48 a. m.
Tormenta en San Pedro: cortes de luz afectaron barrios y localidades tras la salida de tres alimentadores

En bádminton consiguieron el pasaje a Mar del Plata Thiago Conde, en la modalidad de Para bádminton; Paula D’Angelo, en Singles Femenino Sub 16; y Julia Pachamé, en Singles Femenino Sub 14.

También lograron la clasificación Ana Paula Ferrario y Antonella García, en Dobles Femenino, mientras que Thiago Ferrario y Román Grigüelo hicieron lo propio en Dobles Masculino.

Publicidad

De esta manera, Rojas tendrá una importante representación en esta disciplina cuando se dispute la etapa final provincial.

Cestoball femenino también tendrá presencia de Rojas

El otro escenario de la jornada fue el Club Sportivo de Rojas, donde se desarrollaron las competencias regionales de cestoball.

Publicidad

En la categoría 3x3 Femenino Sub 18, el equipo rojense consiguió la clasificación a Mar del Plata. Las integrantes que obtuvieron el pasaje son Fiorella Cataldo, Leonela Cataldo, Tiana Cantero y Mora López.

Seguí leyendo

Reclaman al Municipio de Ramallo que implemente un sistema de veterinarias de guardia
Región

Reclaman al Municipio de Ramallo que implemente un sistema de veterinarias de guardia

El resultado representa otro avance para la delegación local, que continúa sumando representantes a la instancia decisiva de los Juegos Bonaerenses y tendrá la posibilidad de competir contra los mejores exponentes de la provincia.

Publicidad

Los atletas rojenses que ya tenían su lugar asegurado

A las nuevas clasificaciones se suman los representantes de Rojas que ya habían conseguido su pasaje a Mar del Plata en la competencia atlética “Bonaerenses en carrera”, sobre una distancia de 10 kilómetros.

La nómina está integrada por Isabel Álvarez Clutterback, Uriel Banegas, Bruno Marchetto, Daniel Boyeras y Sandra Rodríguez, quienes serán parte de la instancia final de esta disciplina.

Publicidad

La actividad regional continuará durante los próximos días con participación rojense en distintas disciplinas. El martes 11 de agosto será el turno del fútbol 7 mixto en Pergamino, mientras que el miércoles 12 se disputará el fútbol 11 escolar, también en Pergamino. En este caso, las instancias finales están previstas para el jueves 13 de agosto en Ramallo.

Por último, el viernes 14 de agosto se desarrollará la competencia de fútbol playa en Ramallo, completando una nueva serie de jornadas correspondientes a la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

Juegos BonaerensesMar del PlataRojasCiudad
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...