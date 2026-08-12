Bajo la mirada de San Roque, la comunidad se prepara para celebrar a su patrono

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Pergamino

La novena incluye celebraciones en hogares de familias de la comunidad y culminará con la tradicional caravana, la procesión y la misa central, donde serán bendecidos los panes.

La comunidad de la Parroquia San Roque de Pergamino transita por estos días un tiempo especial de oración, encuentro y preparación espiritual de cara a la fiesta patronal que tendrá lugar el próximo domingo. Bajo el lema “Latidos de una comunidad: bajo la mirada y protección de San Roque”, se desarrolla la novena en honor al santo patrono de la pobreza y de los enfermos, una tradición que cada año convoca a los fieles de la comunidad.

Las celebraciones tienen como escenario principal el templo ubicado en avenida Vélez Sarsfield 460, aunque desde hace algunos años la novena adquirió una particular impronta comunitaria: algunas de las misas que forman parte de este tiempo de preparación se celebran en los hogares de los propios fieles.

La modalidad busca llevar la celebración litúrgica a distintos puntos del barrio y hacer de cada casa un lugar de encuentro en torno a la fe. Para ello, la comunidad establece previamente un organigrama de celebraciones que permite que las familias abran las puertas de sus hogares para recibir a vecinos y miembros de la parroquia.

En ese marco, este miércoles a las 17:00 se celebrará la misa en la casa de Susana Daperno, ubicada en Chilavert 381. El jueves, en tanto, la celebración tendrá lugar en el hogar de Aurelio Pelourson, en Merlino 1037, mientras que el viernes la misa será en Guido 285, casa de Cristina Alarcón.

El sábado, la comunidad volverá a reunirse en el templo parroquial, a partir de las 18:00, en una celebración que tendrá además un motivo especial: la conmemoración de la Asunción de la Virgen María, solemnidad que la Iglesia celebra cada 15 de agosto.

De esta manera, los últimos días de la novena estarán marcados por la oración compartida, la celebración de la Eucaristía y la preparación del corazón para la jornada central dedicada a San Roque.

El domingo, la fiesta patronal El domingo llegará el momento culminante de las celebraciones. Como ocurre cada año en la fecha dedicada a San Roque, la comunidad se congregará para honrar al santo que es invocado especialmente como protector ante las enfermedades y como ejemplo de servicio a quienes más sufren.

La jornada comenzará a las 10:30, con una caravana que recorrerá las calles del barrio Acevedo llevando la imagen de San Roque. Será una oportunidad para que la figura del patrono salga al encuentro de los vecinos y para que la devoción se haga visible en las calles de la comunidad.

Por la tarde, a las 15:30, los fieles se reunirán en la Plaza Almirante Brown, desde donde partirá la tradicional procesión hacia el templo de avenida Vélez Sarsfield. La marcha estará acompañada por oraciones y por la presencia de la imagen del santo, en un gesto que expresa públicamente la fe de una comunidad que se reconoce bajo su protección.

Una vez en la parroquia tendrá lugar la misa central de la fiesta patronal, momento culminante de la jornada. Durante la celebración se realizará la tradicional bendición de los panes, uno de los signos característicos de la devoción a San Roque y una expresión de la confianza de los fieles en su intercesión.

La jornada patronal reunirá así dos dimensiones inseparables de la vida de la comunidad: la celebración litúrgica y la expresión popular de la fe. La caravana, la procesión, la Eucaristía y la bendición de los panes conformarán un mismo camino de encuentro, oración y acción de gracias.

Una peña para prolongar el encuentro Las actividades vinculadas a San Roque continuarán más allá de la fiesta patronal. En el marco del mes dedicado al santo, el sábado 22 de agosto, a las 20:00, se realizará en la Parroquia San Roque una peña de música católica de alabanza.

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La propuesta estará atravesada por la música, el canto, la danza, la fraternidad y la alegría compartida. Habrá música en vivo y un espacio pensado para que familias, jóvenes y miembros de la comunidad puedan encontrarse en un clima festivo, prolongando el espíritu de comunión que caracteriza a estas celebraciones.

La entrada será gratuita y quienes participen podrán llevar su mate. Además, habrá servicio de buffet con empanadas, choripanes y bebidas.

San Roque, peregrino y servidor de los enfermos La figura de San Roque está profundamente ligada a la peregrinación, la caridad y el servicio a los más necesitados. Según la tradición, nació a mediados del siglo XIV en Montpellier, Francia, en el seno de una familia acomodada y profundamente creyente. Hijo único y nacido cuando sus padres ya eran mayores, quedó huérfano alrededor de los 20 años.

Fue entonces cuando decidió desprenderse de sus bienes y emprender el camino hacia Roma como peregrino. Su viaje coincidió con uno de los períodos más dolorosos de la historia europea: la expansión de la peste negra.

Frente al sufrimiento de miles de personas, Roque eligió no permanecer indiferente. En distintas ciudades del norte de Italia se dedicó a asistir a los enfermos y acompañar a quienes padecían la peste. En Acquapendente atendió a los enfermos de un hospital; posteriormente, según la tradición, intervino en la curación de un cardenal en Cesarea y continuó su tarea de predicación y asistencia en Rimini.

En Piacenza, finalmente, contrajo la enfermedad. Para evitar contagiar a otras personas, se retiró a una cueva en el bosque. Allí, según cuenta la tradición, un perro comenzó a visitarlo cada día y a llevarle un pan, además de lamer sus heridas.

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El animal pertenecía a Gottardo Pallastrelli, quien descubrió la situación y decidió llevar a Roque a su hogar para cuidarlo. La presencia del perro, convertido en uno de los atributos más reconocibles del santo, quedó desde entonces estrechamente asociada a su iconografía.

Una vez recuperado, Roque emprendió el regreso hacia Montpellier. Sin embargo, su camino volvió a quedar marcado por el sufrimiento: fue detenido en un pueblo del norte de Italia, acusado de espionaje. Permaneció encarcelado durante varios años y murió aproximadamente en 1378.

Después de su muerte, sus reliquias fueron trasladadas a Venecia, donde comenzaron a ser veneradas. La devoción hacia el santo se extendió especialmente durante las epidemias. Una de las tradiciones más conocidas señala que, durante el Concilio de Constanza, en 1414, una epidemia de peste azotó la ciudad y, luego de que los habitantes invocaran la intercesión de San Roque, la enfermedad cesó.