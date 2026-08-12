Concejo Deliberante: proyectos aprobados y un extenso debate político en una nueva sesión ordinaria

Pergamino

Durante la sesión se aprobaron proyectos vinculados a obras, servicios, educación y ordenamiento urbano. Además, ingresaron nuevas iniciativas y se generó un cruce entre concejales a partir de dos proyectos referidos a los hechos ocurridos frente al Congreso.

El Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante la decimoprimera sesión ordinaria, que tuvo como ejes principales el tratamiento de distintos proyectos vinculados a obras y servicios, nuevas iniciativas presentadas por los bloques y un debate político en torno a los hechos ocurridos durante la manifestación del 6 de agosto frente al Congreso. Además, varios expedientes fueron aprobados sobre tablas y por unanimidad.

Obras, servicios y nuevos proyectos Entre los despachos aprobados se encuentra el proyecto de Comunicación presentado por Gabriel Figueroa, de La Libertad Avanza, que solicita mejoras y mantenimiento para el barrio Virgen de Itatí, incluyendo luminarias LED, seguridad, reparación de pavimento y reductores de velocidad.

También se aprobó el pedido impulsado por Jorge Dib para elaborar y ejecutar un plan integral de puesta en valor de la Plaza Almirante Brown, en el barrio Acevedo.

Por unanimidad, en tanto, se aprobó el despacho referido a la Licitación Privada Nº 39/2026 para la realización de trabajos de pintura y reparación de techos en la Escuela Técnica Nº 2. Además, fue aprobado por mayoría el despacho de minoría correspondiente al proyecto que establece un régimen de circulación compartida con prioridad peatonal en calle San Nicolás.

Durante la sesión ingresaron también un pedido de informe a la CELP sobre la morosidad en el servicio eléctrico y la implementación de la Ley Provincial 15.553, fundamentado por Nicolás Cabrera, y un proyecto de Ezequiel Montenegro para establecer un Régimen Municipal de Libertad Comercial Responsable en Pergamino.

Debate por los hechos frente al Congreso Uno de los principales momentos de intercambio entre los ediles se produjo con el tratamiento conjunto de dos proyectos relacionados con la manifestación del 6 de agosto frente al Congreso.

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Desde el interbloque Frente de Todos–Frente Renovador se planteó expresar un enérgico repudio a los hechos de represión y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas nacionales. Silvia Viera habló de “violencia institucional” y cuestionó las agresiones contra quienes buscan manifestarse.

Desde La Libertad Avanza, Jorge Dib defendió el derecho a la protesta pacífica, pero también el accionar de las fuerzas de seguridad. Señaló que durante la manifestación hubo personas que provocaron a los efectivos y arrojaron objetos contundentes, además de causar daños en monumentos de la Plaza del Congreso. “Sin seguridad no existe libertad efectiva”, sostuvo.

También participaron del debate Bernardo Fiore Pitrelli y Ezequiel Montenegro. Alejandro Masagué pidió centrar la discusión en el núcleo de la propuesta y evitar desvirtuar el debate.