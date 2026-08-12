> Ciclo de Cine Italiano: una nueva cita con las historias que atraviesan generaciones

Cultura

Este jueves 13 continuará el nuevo Ciclo de Cine Italiano en la sala auditorio de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, con una propuesta abierta a toda la comunidad y con entrada libre y gratuita.

Organizado por la Asociación Descendientes de Emilia Romagna Pergamino, institución que este año celebra su 10º aniversario, el tradicional ciclo vuelve a ofrecer un espacio de encuentro en torno al séptimo arte, la cultura y las tradiciones italianas. A lo largo de sus distintas ediciones, la iniciativa se ha consolidado como una alternativa cultural que convoca tanto a quienes mantienen un vínculo familiar con Italia como a los amantes del cine y de las historias capaces de reflejar distintas formas de entender la vida.

Bajo el lema “Ayer y Hoy” y con la curaduría del profesor Ariel Ortiz Avilés, la edición 2026 propone un recorrido por diferentes épocas, miradas y estilos de la cinematografía italiana. La programación busca establecer un diálogo entre grandes clásicos y producciones contemporáneas, poniendo en valor la riqueza, la diversidad y la permanente vigencia de una cinematografía reconocida internacionalmente por su capacidad para abordar los vínculos familiares, las transformaciones sociales, la memoria y las pequeñas historias cotidianas.

“Gioia mía” (2026) En ese marco, este jueves será el turno de “Gioia mía” (2026), película dirigida por Margherita Spampinato, que propone una historia atravesada por el encuentro entre generaciones, las tradiciones y los recuerdos familiares.

La película cuenta con las actuaciones de Aurora Quattrocchi, Marco Fiore, Camille Dugay, Martina Ziami, Clara Salvo, Renata Sajeva, Concetta Ingrassia, Giuseppina Cardella, Giuseppina Cammareri, Rosaria Oddo y Gaspare Gruppuso.

La historia: Nico es un preadolescente que debe pasar un verano en el sur de Italia con su tía abuela soltera Gela, en una casona rodeada de imágenes religiosas y recuerdos. Los pocos niños con los que juega en el patio compartido cuentan historias de supersticiones y leyendas.

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Sin wifi, Gela le esconde el celular mientras ella va al mercado o a sus reuniones de Acción Católica. Poco a poco, la distancia inicial entre ambos comienza a transformarse en un vínculo más cercano. Comienzan a compartir momentos jugando a la brisca o cocinando, mientras surgen los secretos del pasado.

A partir de esa convivencia, “Gioia mía” construye una mirada sobre el encuentro entre dos generaciones y sobre la manera en que los recuerdos, las costumbres y las historias familiares pueden convertirse en un puente entre el pasado y el presente.