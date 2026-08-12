Un albañil sufrió múltiples fracturas tras caer desde un séptimo piso en una obra de General Paz

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Pergamino

Un obrero de la construcción de 35 años sufrió múltiples fracturas al caer desde un séptimo piso en el foso del ascensor de una obra ubicada en General Paz.

Un obrero de la construcción de 35 años sufrió múltiples fracturas este martes por la tarde al caer desde un séptimo piso hasta el foso del ascensor de una torre habitacional en construcción ubicada sobre General Paz, entre 9 de Julio y Merced. Sus compañeros solicitaron asistencia al 911 y le brindaron los primeros auxilios.

Accidente laboral El accidente laboral ocurrió durante la tarde, cuando el trabajador se encontraba desempeñando tareas en la obra donde se desarrolla una torre habitacional de varios niveles. Por circunstancias que deberán establecerse, cayó desde la altura de un séptimo piso hasta el sector correspondiente al foso del ascensor.

La caída provocó que el obrero de la construcción sufriera lesiones de consideración y múltiples fracturas, por lo que sus compañeros interrumpieron inmediatamente las tareas para asistirlo y solicitar ayuda.

Auxilio para el obrero Fueron los propios trabajadores que se encontraban compartiendo la jornada laboral quienes dieron aviso al servicio de emergencias 911. A partir de la comunicación, se dispuso el envío de una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para asistir al trabajador accidentado.

Mientras aguardaban la llegada de la asistencia médica, los compañeros del obrero realizaron las primeras maniobras de auxilio y permanecieron junto a él, procurando mantenerlo en condiciones para concretar su posterior traslado sanitario.

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Múltiples fracturas Como consecuencia del impacto, el trabajador sufrió fracturas en ambas muñecas, una fractura en la pierna izquierda y una fractura mandibular, de acuerdo con la información conocida luego de la intervención del servicio de emergencias.

La magnitud de las lesiones requirió su traslado en ambulancia para recibir atención médica y realizar los estudios correspondientes, además de determinar el tratamiento necesario para cada una de las fracturas.

Investigación del accidente El episodio ocurrido en la obra de General Paz generó la intervención de los servicios de emergencia y, como ocurre ante este tipo de accidentes laborales, deberán establecerse las circunstancias concretas en las que se produjo la caída.