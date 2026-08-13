Tras los 7 milímetros de lluvia, Pergamino se prepara para un fin de semana gris

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Pergamino

La lluvia volvió a hacerse presente este jueves en Pergamino, con un registro cercano a los 7 milímetros, en una jornada fría, húmeda y gris. Para las próximas horas se espera un leve repunte térmico, aunque sábado y domingo estarán marcados por la inestabilidad.

Tal como lo habían anticipado los pronósticos, este jueves Pergamino amaneció bajo un escenario plenamente invernal, con cielo gris, elevada humedad y precipitaciones que dejaron casi 7 milímetros de lluvia en la ciudad.

El agua volvió a ser protagonista luego de varios días en los que las condiciones meteorológicas habían mostrado una mayor estabilidad. La jornada, además, estuvo acompañada por temperaturas muy bajas, convirtiendo a este jueves en uno de esos días en los que el invierno se hace sentir con intensidad.

La temperatura máxima apenas alcanza los 9 grados, mientras que la mínima se ubicará por debajo de los 3 grados, configurando un panorama frío durante buena parte del día. La combinación de humedad, cielo cubierto y escasa amplitud térmica hará que la sensación sea todavía más invernal.

La lluvia, aunque de volumen moderado, contribuyó a mantener elevados los niveles de humedad del suelo y del ambiente, una condición que tendrá incidencia en el comportamiento del tiempo durante los próximos días.

Un viernes con una leve mejora Para este viernes se espera un pequeño cambio en las condiciones meteorológicas. Los especialistas anticipan algunos momentos de sol, una presencia que podría aportar algo de calidez luego de la jornada gris y lluviosa del jueves.

La mejora también se reflejará en los registros térmicos. La máxima prevista trepará hasta los 14 grados, cuatro grados por encima de la temperatura máxima estimada para este jueves.

De todos modos, no se tratará de un cambio definitivo hacia condiciones estables. La humedad continuará siendo elevada y el escenario meteorológico seguirá mostrando cierta variabilidad, por lo que habrá que esperar hasta el comienzo de la próxima semana para determinar si finalmente se consolida una mejora.

Fin de semana con inestabilidad El panorama cambia nuevamente durante el sábado y el domingo. Las previsiones meteorológicas anticipan dos jornadas signadas por la inestabilidad, con probabilidades de lluvias aisladas y elevada humedad.

No se espera un fin de semana completamente pasado por agua, pero sí condiciones que podrían generar precipitaciones en distintos momentos y sectores. Por eso, quienes tengan actividades al aire libre deberán estar atentos a la evolución de los pronósticos, especialmente durante las primeras horas del día.

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Uno de los fenómenos que podría hacerse presente será la neblina, especialmente durante las mañanas. La elevada humedad y las bajas temperaturas favorecerán su formación y podrían generar una visibilidad reducida en algunos sectores.

En materia térmica, sin embargo, el fin de semana será bastante más benigno que este jueves. Las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 19 grados. Así, aunque la inestabilidad será protagonista, no se esperan jornadas particularmente heladas.

La diferencia entre las temperaturas de este jueves y las previstas para sábado y domingo será notoria: en apenas unos días, la máxima podría pasar de 9 a 19 grados.

¿Una ventana de sol para el feriado? La mirada comienza a posarse también sobre el lunes feriado, jornada para la cual las perspectivas son algo más alentadoras.

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De acuerdo con las previsiones actuales, el sol podría volver a asomar y generar una mejora en las condiciones meteorológicas. De confirmarse, sería una oportunidad para disfrutar del feriado al aire libre luego de un fin de semana que tendrá como denominador común la humedad y la inestabilidad.

Todavía restan varios días y los pronósticos pueden experimentar modificaciones, por lo que será importante seguir la evolución de las condiciones durante las próximas actualizaciones.

Por ahora, el escenario para Pergamino combina lluvia, frío y humedad en el corto plazo, una mejora parcial durante el viernes, un fin de semana con posibilidades de precipitaciones y neblinas y, finalmente, una posible apertura hacia el sol durante el lunes.