Guille Mármol llega a Pergamino con un encuentro íntimo de música y palabra
El cantante de Eterna Inocencia llega al Centro Cultural Registrarte con "Guitarra Negra, Aedos por la pampa”, un proyecto solista donde conviven el hardcore, el folclore, la poesía y la conversación.
En el marco de los 18 años del Centro Cultural Registrarte, este viernes a las 21:00, en Sarratea 221, se presentará en Pergamino Guille Mármol, voz y fundador de Eterna Inocencia, una de las bandas más representativas del Hardcore Punk argentino.
Propone un formato íntimo en el que la música y la palabra se entrelazan para recorrer las canciones que marcaron su camino artístico y personal. A través de reversiones de clásicos del rock y el folclore —con referencias que van desde Joy Division y Luca Prodan hasta Atahualpa Yupanqui—, junto a composiciones de su propia autoría, el artista invita al público a compartir un encuentro cercano, donde el concierto se transforma también en un espacio de conversación.
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Más que un recital, la propuesta es un recorrido por las influencias, las experiencias y las búsquedas que dieron forma a una de las voces más reconocidas de la escena independiente argentina. Un encuentro para descubrir el costado más íntimo de Guille Mármol y reflexionar sobre el poder de la música y la palabra como herramientas de expresión, memoria y transformación.
Anticipadas: 2477 672158.