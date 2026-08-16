Puerta al bienestar: más de 40 expositores darán vida a la primera Expo Holística en Pergamino

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Pergamino

El domingo próximo, el Centro Cultural Bellas Artes será escenario de la primera Expo Holística Semilla de Luz, un encuentro que reunirá a más de 40 terapeutas, facilitadores y emprendedores de Pergamino y la región.

16 de agosto de 2026 a las 08:43 a. m.

16 de agosto de 2026 a las 08:43 a. m.

Pergamino tendrá el próximo domingo una propuesta diferente. Entre las 10:00 y las 18:00, la EMBA, ubicada en Alsina y Moreno, abrirá sus puertas para recibir la primera edición de la Expo Holística Semilla de Luz, una iniciativa que busca poner en un mismo espacio a personas, herramientas y experiencias vinculadas con el bienestar integral, la creatividad y el crecimiento personal.

Detrás de la exposición hay una comunidad que comenzó a reconocerse, a encontrarse y a preguntarse qué podría suceder si todas esas experiencias que durante los últimos años fueron ganando lugar en Pergamino dejaban de transitar caminos separados para convertirse en una red.

El resultado será una jornada con más de 40 expositores, una cifra que incluso sorprendió a las propias organizadoras. La convocatoria fue tal que numerosos interesados quedaron afuera de esta primera edición. Por eso, quienes impulsan la iniciativa ya piensan en una segunda experiencia en un espacio de mayores dimensiones.

“Es la primera de muchas”, resumieron sus protagonistas durante la entrevista, convencidas de que la jornada del domingo será apenas el comienzo de un proyecto que pretende instalarse en la agenda local.

La agenda de talleres y charlas, junto con los datos de contacto para reservar los lugares, se encuentra disponible en Instagram, en @expoholistica.semilladeluz.

La Expo cuenta además con declaración de interés municipal y forma parte del calendario de actividades de la Municipalidad, mientras que también recibió el acompañamiento de la Cámara de Comercio y de integrantes de la comunidad que aportaron premios y colaboraciones.

Silvana Bártoli y Marcela Olivieri, organizadoras de Expo Holística. LA OPINION ¿Qué significa “holístico”? Para entender el espíritu de la exposición, primero hay que detenerse en una palabra que aparece cada vez con mayor frecuencia, aunque no siempre resulte sencillo definirla: holístico.

Marcela Olivieri, una de las impulsoras de la propuesta, ensaya una definición desde su propia experiencia. “Cuando alguna situación personal te lleva a situaciones límites, ya sea físicas, emocionales, un diagnóstico, lo que fuere, nosotros vamos por el tratamiento médico”, explica. Y agrega una aclaración que las organizadoras consideran fundamental: “Eso se sostiene. Pero eso necesitás complementarlo con algo más”.

Desde esa mirada, lo holístico aparece como una búsqueda que intenta contemplar distintas dimensiones de una persona. “Te conecta con lo emocional, con lo espiritual, con tu ser”, señala Marcela.

La idea no es plantear una elección entre la medicina tradicional y las terapias holísticas, sino sumar herramientas. De hecho, una de las palabras que más se repite durante la charla es “complementario”. “Yo las defino más como complementarias. Complementan cosas: tu tratamiento médico, tu psicólogo, tu psiquiatra, lo que sea. Te ayudan a transitar ese proceso de la mejor manera posible”, sostiene Olivieri.

Esa postura será también parte del mensaje que buscarán transmitir durante la Expo. En tiempos de sobreinformación, donde las redes sociales pueden convertir en tendencia cualquier práctica en cuestión de días, las organizadoras consideran importante que cada persona pueda conocer directamente a quienes ofrecen estas propuestas, preguntar, escuchar y decidir.

Tarot, numerología, reiki, constelaciones La variedad será uno de los rasgos distintivos de la jornada. La Expo reunirá propuestas relacionadas con Reiki, numerología, tarot, biodecodificación, registros akáshicos, constelaciones, astrología, reflexología, meditación, yoga, barras de Access, masajes y otras disciplinas.

También habrá talleres, charlas y experiencias con cupos limitados. Para participar será necesario comunicarse previamente con cada expositor, cuyos datos y propuestas serán difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Expo.

La intención, explican, no es que el visitante tenga que llegar con conocimientos previos. Todo lo contrario. La propuesta está pensada para quienes simplemente sienten curiosidad y quieren descubrir de qué se trata cada herramienta.

Para las organizadoras, esa diversidad representa también una oportunidad para visibilizar a quienes ya vienen trabajando en Pergamino y en localidades de la región. Silvana Bártoli, una de las integrantes de esta comunidad, aporta su propia especialidad: la numerología. Su mirada parte de la idea de que los números pueden funcionar como una herramienta de autoconocimiento.

Según cuenta, durante una consulta numerológica aparecen elementos que pueden llevar a que la persona hable de aspectos personales que no necesariamente habían sido planteados al comienzo del encuentro.

Su propuesta, al igual que las demás, podrá conocerse cara a cara durante la Expo.

Grupo en formación La Expo Semilla de Luz comenzó a gestarse a partir de una pregunta sencilla: si en Pergamino había tantas personas dedicadas a distintas disciplinas, ¿por qué no encontrarse y trabajar juntas?

Así nació lo que sus integrantes denominan una “tribu holística”, una red que fue creciendo a medida que se sumaban nuevos participantes.

“Yo pensé, cuando estábamos hablando de esto de que hay tanto en Pergamino: ¿por qué no nos unimos?”, cuenta Silvana. La respuesta fue una comunidad que, desde junio, comenzó a trabajar para concretar el evento.

La lógica de la Expo, dicen, también tiene que ver con un cambio cultural: abandonar la idea de que todo debe hacerse individualmente y recuperar el valor de encontrarse con otros.

“Nada se puede hacer solo. Ya se dejó esa era de ‘yo soy solo y hago todo solo’. Por eso armamos este equipo”, expresan.

Una entrada que se transforma en solidaridad La puerta de ingreso a la Expo tendrá además un sentido solidario. Para participar de la jornada, se solicitará un alimento no perecedero destinado al Hogar de Jesús, especialmente productos vinculados con el desayuno o la merienda: galletitas, leche, café y otros alimentos de esas características.

La colaboración tendrá una recompensa adicional: cada persona que entregue un alimento recibirá un número con el que podrá participar de los sorteos que se realizarán durante la jornada. No será necesario estar presente al momento de cada sorteo para participar.

La solidaridad no termina allí. La organización también dispondrá una alcancía para quienes quieran colaborar y no cuenten con un alimento al momento de acercarse. Ese dinero será utilizado para comprar frutas y verduras, un pedido que surgió desde el propio Hogar de Jesús.

Además, gracias al acompañamiento de comercios y particulares, habrá numerosos premios. “Todo es para ayudar”, sintetizan las organizadoras.

La propuesta está pensada para recorrerla sin apuro. Además de los espacios de consulta y los stands de los distintos profesionales y emprendedores, habrá talleres, charlas, experiencias, productos, gastronomía saludable, buffet y propuestas musicales y artísticas.