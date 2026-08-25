El Conservatorio de Música celebra una nueva edición de su Encuentro de Música Popular

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Cultura

La XII edición comenzó el lunes y se extenderá hasta el viernes con una amplia propuesta de charlas, talleres y actividades gratuitas a cargo de reconocidos músicos y docentes. El cierre será con la Orquesta Compay y una propuesta para bailar salsa.

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25 de agosto de 2026 a las 02:29 p. m.

25 de agosto de 2026 a las 02:29 p. m.

El Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz” puso en marcha el lunes la XII edición del Encuentro de Música Popular, una propuesta que año tras año reúne a músicos, docentes, estudiantes y aficionados en torno a diferentes expresiones de la música popular. Las actividades se desarrollan en la sede de la institución, ubicada en calle San Martín 621.

Durante la semana, el encuentro ofrece una variada programación de charlas, talleres y espacios de formación gratuitos, que permiten a los participantes acercarse a distintas herramientas, experiencias y miradas vinculadas con la interpretación, la enseñanza y la producción musical.

La edición cuenta con la participación de destacados músicos y docentes, entre ellos Federico Orsillo, Horacio Velasco, Natalia de la Puente, Aldo Epullán, Néstor Crespo, Nacho Abad, Cristian Capurelli, Julián Peralta, Emanuel Gaboto, Rubén “Mono” Izaurralde y Félix Robledo.

La propuesta también contempla la presentación de Orquesta Compay, que tendrá a su cargo el cierre del encuentro el viernes 28, desde las 16:00, con una actividad especialmente pensada para disfrutar de la música y bailar salsa.

Las actividades La programación prevista para esta XII edición incluye las siguientes propuestas:

Lunes 24 -A las 10:00, Federico Orsillo.

“Eficiencia, registro agudo y boquilla, repensando un problema técnico”

Masterclass práctica orientada a resolver uno de los problemas más frecuentes en músicos de todos los niveles: el desarrollo y la consolidación del registro agudo. Se abordarán aspectos técnicos de calentamiento y embocadura, el rol de la boquilla en la eficiencia y cómo la elección puede potenciar (o limitar) el trabajo del intérprete. A cargo de Federico Orsillo, trompetista y fabricante de boquillas bajo la firma UV Boquillas.

-A las 14:00, Horacio Velasco-Natalia de la Puente-Aldo Epullán.

“Instrumentos autóctonos y música andina, cultura y sonido de Abya Yala”

Esta propuesta invita a realizar un recorrido por diversos instrumentos musicales de los pueblos y culturas de Abya Yala/ América, entendidos no solamente como objetos sonoros, sino como expresiones de territorios, cosmovisiones, prácticas comunitarias y memorias culturales.

-A las 18:00, Néstor Crespo.

“Recursos armónicos aplicados en la música popular.”

Taller donde se abordarán distintos conceptos armónicos como sustituciones diatónicas, dominantes secundarias, entre otros, desde el análisis de repertorio popular.

Martes 25 -A las 10:00, Centro de estudiantes.

“Introducción a la escritura en software musical”

El paso a paso de cómo descargar y utilizar las herramientas tecnológicas para componer o transcribir partituras.

-A las 14:00, Nacho Abad.

“El arreglo: como pensarlo según la canción y/o el artista para el cual se trabaja”

En este taller se van a exponer tres arreglos realizados por Nacho Abad, de diferentes discos para otros artistas, contando el proceso del mismo para llegar al resultado final. El espacio estará abierto a preguntas y consultas.

A las 18:00, Cristian Capurelli.

"Arreglos para una canción del genero folklórico"

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Abordaje de un arreglo de música popular para varios instrumentos. Laboratorio.

Miércoles 26 A las 9:30, Julián Peralta.

“Clínica de ensambles instrumentales”

Espacio donde Julián trabajará con ensambles de tango de la ciudad acercándolos a los distintos estilos interpretativos.

-A las 14:00, Julián Peralta.

“Del arreglo a la interpretación en el tango”

Charla taller donde se abordaran diferentes recursos utilizados en el tango

-A las 18:00, Emanuel Gaboto.

Taller de Payadores “10 pasos para llegar a la décima”

Taller intensivo sobre cómo escribir o improvisar en estrofas tradicionales como la cuarteta, sextilla y decima. Iniciando por la palabra misma y conociendo la rima y la métrica.

Jueves 27 -A las 14:30, Rubén “Mono” Izaurralde.

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“Taller de ensambles instrumentales en el folclore”

Espacio que partirá de una charla sobre los aportes generados por MPA (músicos populares argentinos) grupo folclórico icónico que integro Mono Izaurralde y continuará con una clínica donde se abordarán cuestiones interpretativas con música en vivo.

A las 18:00, Félix Robledo.

“Del organum a la trova”

Un diálogo multidisciplinar entre la historia, el análisis, la guitarra y el canto a dos voces.

Viernes 28 -A las 16:00, Orquesta Compay.

“Aproximación a la salsa desde sus raíces”

Exploraremos el género abordando los principales estilos de la tradición musical Cubana que aportaron a su desarrollo, análisis del lenguaje rítmico, amónico y melódico, rol de cada instrumento, ejemplos musicales e interpretación en vivo. Una invitación a descubrir el género y a comprender desde adentro su origen y desarrollo

-A las 21:00, show de cierre ara bailar salsa.