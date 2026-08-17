> Eduardo Calvo: un “jodido alegre” que vuelve a escena con humor y teatro

Cultura

El actor, humorista, director y docente presenta Crónicas de un jodido alegre, el pibe que vio Titanic y no lloró, con dirección de Pablo Drigo. La función será el sábado 22 de agosto, a las 20:30, en el Teatro San Martín.

Eduardo Calvo, actor, humorista, director y docente de extensa trayectoria, llega al Teatro San Martín con Crónicas de un jodido alegre, el pibe que vio Titanic y no lloró, un unipersonal con dirección de Pablo Drigo. La función será el próximo sábado 22 de agosto, a las 20:30, en la sala ubicada en San Martín 541.

La obra vuelve a poner en escena a uno de los personajes más reconocidos de Calvo: el Heavy, ese hombre que se define como “rejodido” y que esta vez atraviesa una profunda crisis existencial. Tiene el corazón destrozado y tomó una decisión terminante: no quiere volver a pisar un escenario.

Pero el espectáculo debe continuar. Y ahí aparece su representante, interpretado por Rubén Galante, que está al borde del colapso y hará lo imposible para conseguir que el show se lleve adelante. En medio de esa desesperación, incluso comienza a considerar seriamente una alternativa poco ortodoxa: huir con la recaudación antes de que alguien advierta lo que está haciendo.

Con ese punto de partida, Crónicas de un jodido alegre propone una mirada humorística sobre las miserias, contradicciones y pequeñas tragedias del mundo teatral, a través de un personaje que Calvo conoce como pocos y que forma parte de una extensa galería de criaturas que construyó a lo largo de su carrera.

Un actor entre el humor y el teatro La trayectoria de Eduardo Calvo se construyó sobre una combinación poco frecuente: el humor popular, el teatro independiente, la televisión, el cine y también el trabajo con textos y directores de distintas tradiciones escénicas.

Estudió en la Escuela Municipal de Arte Dramático y se formó en técnicas de improvisación con Claude Bazin y Silvie Potvin, además de estudiar dirección con Roberto Villanueva. Desde que decidió dedicarse a la actuación tuvo claro que quería hacer humor, pero también que no quería quedar limitado a un único registro.

Esa búsqueda lo llevó a transitar obras dramáticas y a trabajar bajo las órdenes de directores como Roberto Villanueva, Lluís Pasqual, Jorge Lavelli, Lorenzo Quinteros y Néstor Montalbano, entre otros. También actuó en distintas oportunidades en el Teatro San Martín, compartió escenario con Alfredo Alcón y participó en obras de Shakespeare.

El propio Calvo ha señalado en una entrevista que, paradójicamente, su pertenencia al mundo del humor también le abrió las puertas de proyectos de otros registros.

“Hubo directores que tuvieron el deseo de trabajar con humoristas. Directores que tuvieron ojo para llamar a gente que venía del humor, del varieté, de otros lugares. Y desde los 18 años combino”, cuenta al referirse a una carrera en la que conviven los personajes desopilantes, la improvisación y el varieté con textos clásicos y propuestas teatrales de mayor densidad dramática.

Un presente de múltiples escenarios Mientras continúa recorriendo distintas salas con Crónicas de un jodido alegre, Calvo atraviesa un presente particularmente activo.

El pasado 9 de agosto estrenó Disculpen si comemos, espectáculo que dirige y que se presenta los domingos a las 13:00 en Espacio Callejón, ubicado en Humahuaca 3759, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el Heavy —personaje que popularizó y que forma parte de Bendita TV, por Canal 9— continúa vigente como una de las criaturas más reconocibles de su carrera.

A esa actividad se suma el ensayo de La muerte de Marguerite Duras, obra de Eduardo Pavlovsky que tiene previsto su estreno en octubre en el Centro Cultural de la Cooperación.

Seguí leyendo Cultura Las voces que acompañaron la reapertura del Teatro San Martín

También protagoniza Este es el baile del monito, una obra escrita y dirigida por su hijo, Pablo Calvo, junto a Mosquito Sancineto. El espectáculo se estrenó hace dos años y continúa en cartelera, prolongando así una relación entre teatro, humor y creación que atraviesa distintas generaciones.

Como si esa agenda no fuera suficiente, desde hace más de 20 años Calvo dirige la Escuela de Teatro Cómico, donde sostiene una actividad docente con cursos y propuestas de formación de manera continua.