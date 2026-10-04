> Un encuentro coral reunirá a voces de Pergamino y General Viamonte

Cultura

La propuesta reunirá al Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, Mujeria, ensamble vocal femenino, y el Coro de Niños y Niñas de General Viamonte. El encuentro combinará música y solidaridad, ya que el acceso será mediante la donación de alimentos, golosinas o ropa.

04 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

04 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

Este domingo, a las 19:00, la Parroquia San Antonio, ubicada en Lagos 441, será escenario de un encuentro coral que reunirá a jóvenes intérpretes de Pergamino y General Viamonte. La propuesta tendrá como anfitrión al Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino, dirigido por Mariana Ramallo, con la colaboración de Natalia Ramallo.

Como agrupaciones invitadas participarán Mujeria, ensamble vocal femenino, y el Coro de Niños y Niñas de General Viamonte, ambos bajo la dirección de Angie Chamosa. El encuentro ofrecerá al público un repertorio coral interpretado por distintas generaciones de voces, en una jornada que también tendrá un sentido solidario.

El acceso será mediante la donación de un alimento no perecedero, golosinas o ropa, elementos que serán destinados a centros asistenciales de la ciudad. De esta manera, la actividad combinará la expresión artística con una acción comunitaria destinada a acompañar a instituciones y personas que requieren asistencia.

Una trayectoria de más de cinco décadas El Coro Municipal de Niños y Jóvenes de Pergamino fue creado en 1974 por Ángel Concilio y Hugo Ramallo, quienes compartieron su dirección hasta 1979. Desde ese año y hasta 2015, la agrupación estuvo bajo la conducción de Hugo Ramallo. Posteriormente y hasta la actualidad, la dirección quedó a cargo de sus hijas, Mariana y Natalia Ramallo.

Dependiente de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pergamino, el coro mantiene una presencia sostenida dentro de la actividad coral argentina, especialmente en el formato de voces iguales. A lo largo de su trayectoria realizó varias grabaciones profesionales y obtuvo reconocimientos en concursos corales desarrollados tanto en el país como en el exterior.

Hasta 2011 llevó su propuesta artística a diferentes escenarios de Argentina y también realizó presentaciones en España, Francia, México, Brasil, Uruguay y Chile. Desde 2016 continuó participando de encuentros y actividades corales en distintas ciudades, entre ellas Córdoba, Rosario, Tandil, Tres Arroyos, Wheelwright y Rojas.

Entre 2016 y 2019 fue seleccionado para realizar la primera audición de los arreglos corales ganadores de los concursos organizados por la Universidad Nacional de Rosario. Asimismo, participa anualmente en los Juegos Bonaerenses, dentro de la disciplina “solista vocal”.

Actualmente, el coro está integrado por niños y adolescentes de entre 11 y 19 años. Parte de su repertorio es consensuado entre las directoras y los propios coreutas, favoreciendo una participación activa de los jóvenes en la construcción de la propuesta artística.

Como parte de su agenda próxima, del 5 al 8 de noviembre la agrupación pergaminense participará de un encuentro coral en la ciudad de Mendoza junto al Coro de Niños de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y la Banda “Los Tonitos”, de Uspallata.

Sobre Mujería Mujería, ensamble vocal femenino de General Viamonte. Mujería es un ensamble vocal femenino que nace del encuentro entre mujeres, canciones y ganas de hacer música desde un lugar propio. Con una propuesta descontracturada y una identidad que se construye desde lo colectivo, el grupo aborda un repertorio cuidado y sensible, explorando diferentes sonoridades y maneras de habitar la voz.

En Mujería, cantar juntas es también una forma de encontrarse, compartir y jugar con las posibilidades expresivas del canto.

Lejos de buscar una única manera de ser un ensamble vocal, Mujería se permite transitar distintos climas, estilos y emociones, combinando trabajo vocal, interpretación y una presencia escénica cercana.

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El grupo está dirigido por Angie Chamosa y sostiene una búsqueda artística en permanente movimiento: cantar con compromiso, pero sin solemnidad; trabajar la música con profundidad, pero conservando el disfrute y la espontaneidad que dieron origen al proyecto.

Mujería es, sobre todo, un espacio para que muchas voces puedan ser una sola sin dejar de ser cada una.

Sobre el Coro Municipal de Niños y Niñas de General Viamonte El Coro Municipal de Niños y Niñas de General Viamonte nació en 2011 como un espacio de encuentro, expresión y formación musical para las infancias de la comunidad. Desde entonces, sostiene una propuesta que entiende el canto colectivo no solamente como una práctica musical, sino también como una experiencia de escucha, pertenencia y construcción grupal.

A través del repertorio coral, los niños y niñas desarrollan herramientas vocales y musicales, pero también aprenden a escucharse, a confiar en otros y a descubrir la potencia de hacer música juntos.

A lo largo de su trayectoria, el coro ha participado de encuentros, conciertos y proyectos musicales en distintas localidades, compartiendo escenarios y experiencias con otros grupos e intérpretes.

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Entre sus experiencias se destacan presentaciones en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y la participación en proyectos corales de alcance regional y nacional, como el megaconcierto en la provincia de Entre Ríos, donde compartió escenario con el renombrado artista de comedia musical Carlos Gianni.

Además, el coro forma parte de un nuevo disco de Cielo Arriba, ampliando así su recorrido artístico y su participación en proyectos musicales destinados a las infancias.

Bajo la dirección de Angie Chamosa, el coro busca construir una identidad propia, con una mirada que combina formación musical, juego, sensibilidad y compromiso con las infancias.

Más de una década después de su creación, continúa siendo un espacio donde muchas voces diferentes encuentran una manera de sonar juntas.