Habemus Theatrum estrena este sábado “Égalité”, una obra que cuestiona jerarquías sociales

Cultura

La obra de Mariano Moro, dirigida por Gustavo Bevacqua y Neme Carenzo, tendrá su estreno este sábado en Habemus Theatrum. Con humor y elementos del grotesco, propone una mirada sobre las diferencias de clase y las relaciones de poder.

Este sábado, a las 21:00, la sala Habemus Theatrum será escenario del estreno de “Égalité”, una obra del dramaturgo Mariano Moro que, a través del humor, la exageración y las contradicciones de sus personajes, invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales y las relaciones de poder. La puesta cuenta con la dirección de Gustavo Bevacqua y Neme Carenzo.

El elenco está integrado por Luis Furlano, Silvia Safar, Joaquín Fontana, Fernanda Skako, Pablo Ábrego, Sabrina Boldrini y Cesia Valverde. El diseño y la realización del vestuario están a cargo de Bernarda Funes.

Con una estética vinculada al grotesco criollo y al grotesco italiano, la propuesta combina situaciones desopilantes, personajes atravesados por sus propias contradicciones y una mirada crítica sobre las convenciones sociales. Sus protagonistas pueden moverse en el terreno de lo exagerado e incluso lo ridículo, aunque detrás de esas características permanece una dimensión profundamente humana.

El título, “Égalité”, remite a uno de los principios fundamentales de la Revolución Francesa y abre, desde el comienzo, un interrogante sobre la distancia entre la igualdad proclamada como ideal político y las desigualdades que persisten en la realidad cotidiana. En particular, la obra pone el foco en las diferencias de clase, los privilegios y los vínculos entre quienes ocupan distintas posiciones dentro de una estructura social.

La historia transcurre durante la década de 1940, en una reunión organizada por Victoria, una mujer perteneciente a la alta burguesía porteña. Junto con sus amigos Facundo, Manuel y Elisa, recibe a Ortega, un pensador español que llega con una propuesta tan particular como provocadora: invitar a las mucamas a ocupar el lugar de la dueña de casa.

A partir de ese planteo, las jerarquías habituales comienzan a ponerse en cuestión y la aparente normalidad del encuentro da paso a una sucesión de situaciones inesperadas. El intercambio de roles funciona como disparador para exponer prejuicios, intereses y comportamientos, al tiempo que deja al descubierto las contradicciones de una sociedad que proclama la igualdad, pero no siempre está dispuesta a ponerla en práctica.

La obra tendrá solamente tres funciones: este sábado y los sábados 21 y 28 de noviembre, siempre a las 21:00, en Habemus Theatrum, Jujuy 227. Para realizar reservas, comunicarse al 02477 451467.