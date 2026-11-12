Teatro, recitales, muestras y mucho más: qué hacer este fin de semana en Pergamino

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Cultura

Muestras de arte, teatro, humor, música en vivo, espectáculos de danza, cine y visitas a espacios históricos conforman una variada agenda cultural para disfrutar entre el viernes y el domingo. Salas, centros culturales, museos y espacios de la ciudad ofrecen alternativas para diferentes públicos.

12 de noviembre de 2026 a las 12:22 p. m.

12 de noviembre de 2026 a las 12:22 p. m.

ArteMás Juan Meoz En galería ArteMás se habilitó la muestra “Ensambles” del arquitecto Juan Meoz, con trabajo curatorial de Daniel Oberti y diseño de exposición a cargo de Paulo Scarlato.

Echevarría 555. Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 20:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Municipal Muestra colectiva En el SUM del Museo Municipal se habilitó la muestra colectiva Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas.

Avenida Alsina 405. Entrada libre y gratuita. Visitas de martes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábados y domingos, de 10:00 a 13:00.

Micro Teatro Pergamino Stand Up Este viernes en Micro Teatro Pergamino la humorista Sonia Canet estrena su nuevo espectáculo de stand up titulado “Yo tenía otros planes y de repente me dijeron señora”. La dirección es de Rafa Rivas.

Chile 798, a las 21:00. Instagram: @microteatropergamino.ok

Florentino Teatro Bar Disco, un viaje al pasado y Joaquín Medrán Este viernes y el sábado habrá espectáculos en la sala de Florentino Teatro Bar. El viernes el DJ Oscar Scalbi propone una noche de Disco, un viaje al pasado. “Tenés más de 50, este es tu lugar”, expresa. El sábado el guitarrista Joaquín Medrán brindará el último recital del año acompañado por Jorge Hauad, Gutavo Gorbarán, Cacho Falcón, Martín Wilchen, Pepe Moran y Luciana Lucero. Como artista invitado participará Walter Martín.

Lorenzo Moreno 982, viernes y sábado a las a las 21:00. Vambas jornadas a $15000. Reservas para el viernes al 2477 554459. Reservas para el sábado al 2477 466566.

Cinema Pergamino Tres estrenos En Cinema Pergamino se estrenan este viernes las películas Wildwood: El Bosque Salvaje, Ebenezer, los fantasmas de Navidad y El gato con sombrero.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Espacio Alt 75 Joaquín de Mayo Este sábado en Espacio Alt 75 el músico y cantante local Joaquín de Mayo presenta su álbum “Permiso”, y otras delicias del cancionero popular.

A las 21:00, reservas al 2477 342383.

Don Pedro con Espinas Nueva música Este sábado en Don Pedro con Espinas habrá “nueva música y buena vibra” con la presentación de las bandas Prana y Dantos Groove, con rock, funk, R&B.

Alvear y el arroyo, a las 23:00. @don_pedro_con_espinas

Club Centenario Sabroso Este sábado habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. Se presenta la agrupación “Sabroso”. Anticipadas en conserjería del Club a $25000. Al whatsapp, $27000. En el clásico de los domingos llegan Ariel Ivaldi, Chelo La Bestia y Banda Mambos Anticipadas a $10000.

Avenida Juan B. Justo 2150. Apertura a las 21:30. Para el sábado $18000 en conserjería, y a $20000 por el whatsapp 2477 597446.

Teatro San Martín Teatro, un infantil y danza El Teatro San Martín tiene la programación completa este fin de semana.

Este jueves el Grupo Estelar, elenco pionero en la técnica de la improvisación en Pergamino, festeja una década de trayectoria sobre los escenarios. Actúan Gabriela Balsells, Pablo Mansilla y Mariano Abrate en música en vivo. El viernes Lumiere, estudio de danza presenta El Gran Showman. El sábado llega el espectáculo Revoltosos, un musical lleno de magia, imaginación y aventuras que celebra la amistad y los valores. El domingo el Estudio de Danzas Cascanueces realiza su 31ª Muestra anual.

San Martín 541, jueves y viernes a las 21:00; viernes; sábado a las 20:30; domingo a las 19:00. Entradas en boletería del teatro de 16:00 a 20:00 o a través de passline.com

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Habemus Theatrum “Egalité” y “La denuncia” Este sábado se estrena en la sala Habemus Theatrum la obra “Egalité” de Mariano Moro, con dirección de José Neme Carenzo y Bevacqua, y las actuaciones de Luis Furlano, Silvia Safar, Joaquín Fontana, Fernanda Skako, Pablo Abrego, Sabrina Boldrini y Cesia Valverde. El domingo vuelve a escena “La denuncia”, de Rafael Bruzza, basada en un hecho real ocurrido en Las Flores en 1909. Actúan: Marita Cittadini, Luis Furlano, Lorena Clavelino, Ernesto Carenzo, Nacho Nime y Julia Benedettini. La dirección es de José Neme Carenzo y Fabricio Sceglio.

Jujuy 227, sábado a las 21:00; domingo a las 20:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Música Este sábado y domingo habrá música en El Yerta Club Cultural. El sábado se presenta la banda de rock local Pasajeros, integrada por Juan Manuel Herrera, Matías Cerri, Fede Izzo y Dante Lombardo, que interpretan rock y pop nacional e internacional (anticipadas a $15000). El domingo llegan Kris Alaniz y La Bruja Salguero con Canciones para mi tierra (anticipadas a $20000).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes, sábado y domingo habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presentan Tigre Goro y Martín y la Dorada (anticipadas a $10000 hasta las 13:00). El sábado comparten la animación de la noche las agrupaciones La adictiva e Imperio Tropical (anticipadas a $8000 hasta las 13:00). El domingo habrá almuerzo y baile con “5ntrol” (valor de la tarjeta $23000). El viernes y sábado animará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30; domingo a las 12:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Música Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este jueves se presenta la nueva voz del folklore Romina Belén (anticipada a $7000). El viernes llega el cantante y compositor Jerónimo, reconocido por la balada romántica (entrada $15000). El sábado vuelve a Pergamino el grupo Nocheritos (entrada $5000). El domingo la escuela de música Arte Nativo presenta un recital de alumnos.

Avenida Alsina 950, de jueves a sábado a las 21:00; el domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

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Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00.

Avenida Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas este domingo, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda está ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Este domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.