Andrés Cofré, el tenor pergaminense que cantará como solista en la celebración del Papa León XIV en Luján

Cultura

El integrante del Coro Estable del Teatro Colón formará parte del Coro Municipal de Luján “Ernesto Storani” y tendrá una participación destacada al interpretar el Agnus Dei de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez.

Andrés Cofré, tenor pergaminense e integrante del Coro Estable del Teatro Colón, será uno de los protagonistas musicales de la celebración que encabezará la mañana de este miércoles el Papa León XIV en la ciudad de Luján. El artista participará de la ceremonia junto al Coro Municipal de Luján “Ernesto Storani”, dirigido por el maestro Santiago Rosso, y tendrá además una intervención como solista.

La presentación tendrá como escenario principal el entorno de la Basílica de Luján, donde se montaron tres espacios, uno de ellos destinado a la propuesta musical. Frente al templo se ubicará una orquesta sinfónica especialmente conformada para la ocasión, junto a músicos de folklore y el Coro Municipal “Ernesto Storani”. La formación coral contará, además, con invitados provenientes del Teatro Colón, entre ellos el tenor pergaminense.

En diálogo con LA OPINION, Cofré contó que su convocatoria contempla una responsabilidad especial dentro del repertorio previsto para la celebración. “A mí particularmente me llamaron no solo para participar del Coro sino también para interpretar un fragmento de la misa”, explicó.

El número que tendrá a su cargo será el Agnus Dei de la Misa Criolla, la reconocida composición del músico argentino Ariel Ramírez. Para explicar el significado de esta elección, el tenor hizo referencia a la estructura musical y litúrgica de las misas.

“En las misas hay una estructura, la liturgia, llamado el ordinario, que son una serie de textos fijos que se repiten en el mismo orden. Sobre esos textos los grandes músicos académicos han compuesto sus propias versiones de la misa. Este es el caso de Ariel Ramírez, quien compuso la Misa Criolla”, detalló.

En ese sentido, precisó cómo se definió el fragmento que interpretará durante la ceremonia: “En estas misas se van a hacer un montón de fragmentos musicales y se decidió que para el fragmento de Agnus Dei se va a tomar el de la Misa Criolla, y éste es un fragmento solista. Es el único número solista que va a ver en toda la misa y me llamaron a mí para interpretar ese número”, expresó orgulloso.

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La convocatoria representa un nuevo reconocimiento para la trayectoria de Cofré, quien comenzó su formación musical a los 12 años en el Conservatorio de Música de Pergamino, donde se inició con el piano y el saxofón. Más adelante, cuando terminaba la escuela secundaria, descubrió el canto lírico, disciplina que marcaría el rumbo de su carrera artística.

Su participación en Luján también está vinculada a una relación de varios años con el director musical de la ceremonia, Santiago Rosso, quien estará al frente de la orquesta y el coro y fue responsable de los arreglos musicales. El músico, oriundo de Luján, también desarrolló trabajos en el Teatro Colón.

“Yo lo conozco porque compuso una obra para estrenar en la Basílica de Luján y llegó a mí. Desde ese momento siempre me llama y siempre vengo a cantar a Luján al menos una vez al año. Lo hago de manera gratuita, tengo un vínculo muy lindo con el Coro, con la gente de Luján, con la Basílica”, sostuvo el tenor.