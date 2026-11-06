“Ensambles”: Juan Meoz presenta una nueva muestra en la galería ArteMás

Cultura

La exposición del arquitecto y artista podrá visitarse desde este viernes, a las 20:00, en el espacio ubicado en Echevarría 555.

Este viernes, a las 20:00, quedará inaugurada en la galería ArteMás, ubicada en Echevarría 555, la muestra “Ensambles”, del arquitecto y artista Juan Meoz. La exposición cuenta con la curaduría de Daniel Oberti y el diseño expositivo de Paulo Scarlato. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta artística de Meoz se desarrolla desde 2022 y tiene como eje central los procesos de fragmentación. A través de diferentes exploraciones, el artista indaga en las posibilidades que surgen del equilibrio entre las partes y el todo, así como en las transformaciones que experimenta la materia. Su trabajo invita a observar cómo los elementos individuales pueden adquirir nuevos sentidos al integrarse en una composición.

La trayectoria de Meoz combina su formación como arquitecto con la docencia y la investigación, además de una sostenida aproximación a las artes visuales. En ese camino, realizó estudios de dibujo, naturaleza muerta y figura humana con el maestro Esteban Janiot, en la Asociación Estímulo de Bellas Artes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A lo largo de su recorrido participó en numerosos concursos de arquitectura, escultura y dibujo, con obras que fueron seleccionadas y premiadas. También desarrolló proyectos escultóricos de escala urbana, entre los que se destacan el acceso a la ciudad de Tres Lomas, el Monumento al Deporte de Trenque Lauquen y el Monumento al Tango, en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a la serie “Ensambles”, algunos de sus cortes anteriores integraron la muestra “Desplazamientos”, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, Meoz participó en distintas exposiciones colectivas realizadas en la Casa de la Cultura de Pergamino, Dry Bar y la propia galería ArteMás, en esta última oportunidad también con curaduría de Daniel Oberti.