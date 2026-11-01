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Elisé Gallerie inaugura su espacio en Pergamino y abre sus puertas a la comunidad

Con sede en Mitre 385, el nuevo espacio impulsado por Graciela Castellano y Ana Adba abrirá sus puertas con una muestra colectiva de artistas y una propuesta que incluye exposiciones, talleres y encuentros culturales.

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01 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m.
Elisé Gallerie inaugura su espacio en Pergamino y abre sus puertas a la comunidad
Elisé Gallerie abrirá sus puertas a la comunidad con una muestra colectiva que reunirá obras de artistas locales.Foto: IMAGEN ILUSTRATIVA DE IA

Elisé Gallerie quedará oficialmente inaugurada el viernes 6. Al día siguiente, el público podrá recorrer sus instalaciones y conocer una propuesta que busca acercar nuevas expresiones artísticas y culturales a la ciudad.

Ubicada en Mitre 385, la galería nace con la intención de ofrecer un lugar donde distintas expresiones artísticas puedan exhibirse, desarrollarse y encontrarse con nuevos públicos, generando oportunidades de intercambio entre artistas, creadores y la comunidad.

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La propuesta de Elisé Gallerie contempla exposiciones y venta, charlas, talleres, clínicas, presentaciones y experiencias culturales.

El espacio, impulsado por Graciela Castellano y Ana Adba, está pensado para adaptarse a las necesidades de cada iniciativa y acompañar el desarrollo de distintas disciplinas artísticas.

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El sábado 7, en el horario de 17:00 a 21:00, las puertas estarán abiertas a la comunidad que podrá acercarse a conocer las instalaciones, descubrir la propuesta de la galería y explorar las posibilidades que ofrece este nuevo espacio cultural para Pergamino.

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De esta manera, Elisé Gallerie inicia una nueva etapa con el propósito de sumar un lugar de encuentro, difusión y crecimiento para el arte y la cultura local.

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Los expositores

Con la curaduría de Laura Albano, expondrán: Fabiana Seleme, Marcela Cenacchi, Maria Elena Escolá, Rubén Albarracin, Graciela Ambrosini, Cristina Frigerio, Gabriela Messing, Virginia Long, Mónica Dagma, Fabián Batch, Graciela Paganini, María McMullen, José Luis Masello, Daniel Bajar, Nadia Olivieri, Natalia Pouchou, Silvia Tunesi, Julián Provenzano y Graciela Cane.

El evento estará amenizado por la violinista Michella Scotellaro y se podrá degustar productos de Gabriela Bermúdez.

ArteElisé Gallerie
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