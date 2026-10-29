De todo y para todos: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

> De todo y para todos: la agenda cultural del fin de semana en Pergamino

Cultura

Desde este viernes y hasta el domingo, distintos espacios de la ciudad y localidades del Partido ofrecerán alternativas para disfrutar del arte, la historia y el entretenimiento, con opciones gratuitas y otras con entradas a precios accesibles.

29 de octubre de 2026 a las 02:26 p. m.

29 de octubre de 2026 a las 02:26 p. m.

Museo Municipal Muestra colectiva Este viernes, en el SUM del Museo Municipal se habilitará la muestra colectiva Somos agua que fluye, Tierra que sostiene, Aire que sueña, Fuego que transforma, de las alumnas del taller de acuarelas de Mónica Dagma, que brinda una serie de obras en acuarelas.

Avenida Alsina 405, a las 19:00. Entrada libre y gratuita. Visitas de martes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábados y domingos, de 10:00 a 13:00.

Casa de la Cultura La Casa del Terror Después del éxito de la primera edición, vuelve la Casa del Terror, con tres noches más de miedo y diversión (viernes, sábado y domingo en Casa de la Cultura). “Un recorrido interactivo lleno de personajes terroríficos, sustos y sorpresas que te harán temblar”, expresan desde dFábular Producciones.

General Paz 600, de 18:00 a 21:00. Entradas en puerta desde las 17:00. Capacidad limitada. Apto para mayores de 7 años. Entrada gratis para niños/as de 7 a 11 años acompañados por un adulto.

Microteatro Pergamino La Casa de Bernarda Alba inmersiva Este viernes vuelve a escena en Micreoteatro Pergamino La Casa de Bernarda Alba inmersiva, la gran puesta teatral de Lorca protagonizada por Nazareth Gill, Mercedes Yáñez, Caterina Vega y Valentina Tornelo, con adaptación y dirección de Rafa Rivas.

Chile 798, a las 21:00. Reservas al 2477 464683.

Biblioteca Menéndez Cine Italiano del Siglo XXI Este viernes cierra el ciclo “Cine italiano del siglo XXI”, una propuesta de la Asociación Dante Alighieri que invita a acercarse a distintas producciones de la cinematografía italiana contemporánea. Se proyecta “El día más bello de nuestras vidas”, una película dirigida por Cristina Comencini.

Avenida Colón y Mitre, a las 18:30. Subtítulos en castellano. Entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Registrarte Literatura y terror, y noche de rock El Centro Cultural Registrarte presenta dos propuestas para cerrar octubre con literatura, foto, música en vivo y encuentros artísticos. Este viernes habrá un taller dedicado a los vínculos entre la literatura de terror (Inscripción:registrartefoto@gmail.com whatsapp: 2477 616556). El sábado, el espacio recibirá Halloween con una noche de rock nacional, lecturas, proyecciones y artistas invitados. (Anticipadas: $8.000, reservas de mesas: 2477 672158). Durante ambas actividades se podrá recorrer la muestra fotográfica Post Verdad, del Fotógrafo Martin García Olivares.

Sarratea 221. Este viernes de 19:00; el sábado a las 21:00.

Florentino Teatro Bar Sabina y yo Este sábado vuelve al escenario de Florentino Teatro Bar el espectáculo tributo a Joaquín Sabina. Nuevamente se presentan Pepe Taljame, Chelo Arce y Diego Casafú para interpretar los grandes éxitos del cantautor español.

Lorenzo Moreno 982, a las 21:00. Reservas al 2477 554459.

Cinema Pergamino Festival de cine En Cinema Pergamino comienza este viernes el Festival de cine. A solo $ 5000 la entrada general se proyectarán en la primera semana las películas Yo, Narciso, Toy Story 5, La Odisea, Spider-Man: Un nuevo día, La noche del demonio 6 y El diablo viste a la moda 2.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

Don Pedro con Espinas La Viki Fest Este sábado se desarrollará en Don Pedro con Espinas la 6ª edición de La Viki Fest con la participación de las bandas “Mythos Aurora”, “Re4actor”, “11segundosantesdecaer”.

Alvear y el arroyo, a las 21:00.

Clínica Pergamino Matices de la vida En el marco de la celebración por sus 90 años, Clínica Pergamino se habilitó “Matices de la vida”. La muestra colectiva cuenta con la curaduría de Ana Thome y reúne obras de: Laura Baldomá, Gaby Villanueva, Andrea Furiasse, Marcela Ripoll, Virginia Long, Emi Louise, Alicia Apesteguia, Gaby Messing, María Mac Mullen, María Elena Escola, Jorge Costa, Cristina Frigerio, José Otero, María Cristina Berdolini, Berna Calabia, Ana Rego y Nechy Quiroz.

Avenida de Mayo 1115.

Club 9 de Julio, Manuel Ocampo La 2001 Este viernes se presenta en el Club 9 de Julio la agrupación La 2001. También actuará Chelo La Bestia.

A las 23:30. Anticipadas a $12000 en boletería del Club Centenario Pergamino. whatsapp 2477 597446

Club Centenario Música y baile Este sábado y domingo habrá música y baile en el salón del Club de Fomento Barrio Centenario. El sábado se presentan: Marcos Alonso, Matías y Los Elegidos, El Inicio y El Tigre Goro. En el clásico de los domingos estarán Imperio Tropical, Fer Foglia y La Inigualable (damas $6000; caballeros $80000 hasta las 22:00).

Avenida Juan B. Justo 2150. Whatsapp: 2477 597446.

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Habemus Theatrum “La revolución es un sueño eterno” Este sábado será la última función de “La revolución es un sueño eterno”, la adaptación teatral de la reconocida novela de Andrés Rivera, con Gustavo Bevacqua como protagonista y dirección de Raúl Notta.

Jujuy 227, a las 21:00. Reservas al 02477 451467.

El Yerta Club Cultural Propuestas de música Este viernes y sábado habrá propuestas musicales en El Yerta Club Cultural. Este viernes se reúnen jóvenes bandas y solistas. Se presentan Santo’s Groove, Pulso Animal, Flashback y Awkas Indias. El sábado la propuesta es canciones de autor y formatos unipersonales con Ale Vencerrica, Chechu Fernández, Fer Basanta Finn y Mai Larrañaga (Junín).

Estrada 1953, viernes y sábado a las 21:00. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable Música y baile Este viernes y sábado habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presentan Fer Foglia y Tito El Parrandero (Anticipadas a $10000 hasta las 13:00). Este sábado animará la noche Banda Dinamita (anticipadas a $8000 hasta las 13:00). En ambas jornadas animará el DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar Pop y rock nacional Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: Este viernes la propuesta es pop y rock con Keke Conte, Gonzalo Loza y Claudio Fernández (entradas a $10000). El sábado se presenta Dany Longo con la participación de Eduardo Gaza (entrada a $10000).

Avenida Alsina 950, viernes y sábado a las 21:30. Reservas al 2477 318000. Instagram: ritmoclurestobar

Teatro San Martín “Doctor Streamer” Este domingo el Grupo GAE festejará su 40º aniversario con la presentación de la obra “Doctor Streamer”, una producción teatral de gran escala, dirigida por Marta Lere y José Neme Carenzo, y la participación de más de 30 actores en escena.

San Martín 541, a las 19:00. Entrada libre y gratuita.

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Parroquia San Vicente Concierto coral Este domingo en la Parroquia San Vicente se presentan el Coro Femenino que dirige el maestro Hugo Ramallo y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes que conducen Mariana y Natalia Ramallo.

Francia 935, a las 20:00. Entrada libre y gratuita.

Museo Héroes de Malvinas Visita El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse este viernes de 16:30 a 20:00.

Avenida Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia Visita al Museo El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas este domingo, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra. Pergamino.tur.ar

Mariano Benítez Museo Batallas de Cepeda El Museo Batallas de Cepeda está ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse este domingo de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal Historia de Pergamino En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”. Este domingo de 10:00 a 13:00. Entrada libre y gratuita.