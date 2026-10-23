“Zamba y Arrabal”: un encuentro musical entre el tango y el folclore

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Cultura

Luciana Lucero y Marcela Sánchez presentan un espectáculo que recorre el cancionero popular argentino, con arreglos vocales e instrumentales y el acompañamiento de destacados músicos de Pergamino.

23 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

23 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m.

Luciana Lucero y Marcela Sánchez se unen en “Zamba y Arrabal”, una propuesta musical que fusiona el tango y el folclore para recorrer el cancionero popular argentino y las distintas regiones del país.

El espectáculo propone un recorrido entretenido y emotivo por los ritmos y las canciones que forman parte de la identidad cultural argentina, con un cuidado trabajo de arreglos musicales y vocales que busca ofrecer una experiencia artística enriquecedora.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de destacados músicos de Pergamino: Cecilia Manzoni, en piano y acordeón; Eduardo Cruz, en bajo y contrabajo; Federico Izzo, en violín; Germán Ferrari, en guitarra, y José Temprana, en percusión. Los arreglos vocales están a cargo de Cristian Capurelli.

La presentación tendrá lugar este viernes 23, a las 21.30, en Ritmo Club Resto Bar, ubicado en Alsina 950, donde el público podrá disfrutar de una noche dedicada a dos grandes géneros de la música popular argentina.

Las reservas pueden realizarse al 2477 31 8000.

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Sobre Zamba y Arrabal La propuesta nace del encuentro artístico entre Luciana Lucero y Marcela Sánchez, un dúo que fusiona tango y folclore desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente arraigada en las tradiciones populares. Ambas intérpretes comparten trayectorias marcadas por la pasión, la búsqueda de autenticidad y la expresión honesta sobre el escenario.

Marcela, formada desde niña en piano, guitarra y canto, ha compartido escenarios con reconocidos músicos de Pergamino, actuado en espacios como Florentino Teatro Bar, Ritmo Club y el Teatro Unión Ferroviaria, y su participación en el Festival del Pre Cosquín consolidó aún más su vínculo con el folclore y su entrega al público.

Luciana, criada entre tangos y bandoneón, encontró en la música un refugio emocional y un vehículo de expresión profunda. Educada y formada en Pergamino, ha llevado su voz a varios escenarios, tanto en formato solista como artista invitada.