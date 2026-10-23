El Coro Femenino de Pergamino continúa su intensa agenda de presentaciones

Cultura

La agrupación dirigida por Hugo Ramallo actuará este sábado 24 en Junín y participará en noviembre del Encuentro Internacional “Mercedes Canta”.

El Coro Femenino de Pergamino, bajo la dirección del maestro Hugo Ramallo, continúa desarrollando una intensa actividad artística y se presentará este sábado 24 en la ciudad de Junín, en el marco de un encuentro coral que tendrá lugar en la Parroquia Virgen Niña.

La actividad es organizada por el Coro Polifónico de Junín, dirigido por el maestro José Luis Cuellas, y contará también con la participación del Coro Polifónico de General Viamonte, bajo la dirección del maestro Mario Aragüés.

En paralelo a sus presentaciones, la agrupación pergaminense se prepara para participar en noviembre del Encuentro Internacional “Mercedes Canta”, que se realizará en esa ciudad bonaerense. Allí, además de compartir su repertorio, sus integrantes participarán de un taller de preparación de obras a cargo del prestigioso maestro Guillermo Tessone.

Durante esa instancia de formación y encuentro musical, las agrupaciones participantes abordarán la reconocida canción de cuna The Seal Lullaby, del compositor Eric Whitacre, que será interpretada en masa coral por todos los coros presentes.

El Coro Femenino de Pergamino transita actualmente sus 11 años de actividad ininterrumpida, consolidando un recorrido dedicado a la música coral y a la participación en encuentros y conciertos dentro y fuera de la ciudad.

Por otra parte, el próximo 1º de noviembre compartirá un concierto con el Coro Municipal de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana y Natalia Ramallo. La presentación tendrá lugar en la Parroquia San Vicente.

En tanto, el Coro Municipal de Niños y Jóvenes continúa con los preparativos para una próxima gira por la provincia de Mendoza, sumando nuevas experiencias a su formación artística.