> El Coro Femenino de Pergamino presenta su repertorio de música sacra y folclórica

Cultura

La agrupación dirigida por el maestro Hugo Ramallo ofrecerá un concierto este domingo , a las 20:00, en la Parroquia de Lourdes. La presentación, con entrada libre y gratuita, reunirá obras de música sacra y del folclore argentino y latinoamericano.

Este domingo a las 20:00, la música coral será protagonista en la Parroquia de Lourdes, ubicada en avenida Rocha 1221. Luego de la Misa vespertina, el Coro Femenino de Pergamino, bajo la dirección del maestro Hugo Ramallo, ofrecerá un concierto con parte del repertorio de música sacra y folclórica argentina y latinoamericana que la agrupación ha preparado durante este año.

La presentación constituirá además una nueva oportunidad para acercarse a la trayectoria de un conjunto que transita sus 11 años de actividad, consolidando un espacio dedicado a la interpretación y difusión de la música coral.

El concierto forma parte de una agenda de presentaciones que tendrá al Coro Femenino de Pergamino como protagonista durante los próximos meses. El 3 de octubre, la agrupación recibirá en la ciudad al Coro Femenino Amuyen de Luján, en una propuesta de intercambio y encuentro entre formaciones corales.

Posteriormente, el sábado 24 de octubre, viajará a Junín, donde participará de un concierto al que fue invitado por el Coro Polifónico de esa ciudad. En esa oportunidad, también compartirá escenario con el Coro Polifónico de Viamonte.

La actividad continuará en noviembre, cuando el conjunto pergaminense participe del tradicional festival “Mercedes Canta”, en la ciudad de Mercedes, junto a agrupaciones corales provenientes de distintos puntos del país.

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Una característica particular del Coro Femenino de Pergamino es la historia compartida por buena parte de sus integrantes. La formación está integrada mayoritariamente por cantantes que, a lo largo de distintas generaciones, han formado parte del Coro Municipal de Niños y Jóvenes, dando continuidad a una tradición de formación y participación coral en la ciudad.

La presentación del domingo será, de este modo, una invitación a disfrutar de un repertorio que combina la profundidad de la música sacra con la riqueza de las expresiones folclóricas de Argentina y Latinoamérica.