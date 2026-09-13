Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Cultura

El Coro Femenino de Pergamino presenta su repertorio de música sacra y folclórica

La agrupación dirigida por el maestro Hugo Ramallo ofrecerá un concierto este domingo , a las 20:00, en la Parroquia de Lourdes. La presentación, con entrada libre y gratuita, reunirá obras de música sacra y del folclore argentino y latinoamericano.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
13 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m.
El Coro Femenino de Pergamino presenta su repertorio de música sacra y folclórica
El Coro Femenino de Pergamino, dirigido por el maestro Hugo Ramallo, transita sus 11 años de trayectoria.Foto: CORO FEMENINO PERGAMINO

Este domingo a las 20:00, la música coral será protagonista en la Parroquia de Lourdes, ubicada en avenida Rocha 1221. Luego de la Misa vespertina, el Coro Femenino de Pergamino, bajo la dirección del maestro Hugo Ramallo, ofrecerá un concierto con parte del repertorio de música sacra y folclórica argentina y latinoamericana que la agrupación ha preparado durante este año.

La presentación constituirá además una nueva oportunidad para acercarse a la trayectoria de un conjunto que transita sus 11 años de actividad, consolidando un espacio dedicado a la interpretación y difusión de la música coral.

Publicidad

Las mas leidas de Cultura

1

La música popular se encuentra en un concierto coral con entrada gratuita

7/9, 09:30 a. m.
La música popular se encuentra en un concierto coral con entrada gratuita
2

Todo lo que hay para hacer este fin de semana en Pergamino

11/9, 09:00 a. m.
Todo lo que hay para hacer este fin de semana en Pergamino
3

Gachi Tulliani vuelve al escenario con una noche de música en Florentino

10/9, 09:30 a. m.
Gachi Tulliani vuelve al escenario con una noche de música en Florentino
4

La comedia dramática “Yo ya no” vuelve a escena en septiembre

6/9, 10:00 a. m.
La comedia dramática “Yo ya no” vuelve a escena en septiembre
5

De Pergamino al jazz manouche: el recorrido musical de Bernardo Daluicio

10/9, 09:00 a. m.
De Pergamino al jazz manouche: el recorrido musical de Bernardo Daluicio

El concierto forma parte de una agenda de presentaciones que tendrá al Coro Femenino de Pergamino como protagonista durante los próximos meses. El 3 de octubre, la agrupación recibirá en la ciudad al Coro Femenino Amuyen de Luján, en una propuesta de intercambio y encuentro entre formaciones corales.

Posteriormente, el sábado 24 de octubre, viajará a Junín, donde participará de un concierto al que fue invitado por el Coro Polifónico de esa ciudad. En esa oportunidad, también compartirá escenario con el Coro Polifónico de Viamonte.

Publicidad

La actividad continuará en noviembre, cuando el conjunto pergaminense participe del tradicional festival “Mercedes Canta”, en la ciudad de Mercedes, junto a agrupaciones corales provenientes de distintos puntos del país.

Seguí leyendo

La Fe.Li.Pe. crece y se consolida como la fiesta del libro de Pergamino
Cultura

La Fe.Li.Pe. crece y se consolida como la fiesta del libro de Pergamino

Una característica particular del Coro Femenino de Pergamino es la historia compartida por buena parte de sus integrantes. La formación está integrada mayoritariamente por cantantes que, a lo largo de distintas generaciones, han formado parte del Coro Municipal de Niños y Jóvenes, dando continuidad a una tradición de formación y participación coral en la ciudad.

Publicidad

La presentación del domingo será, de este modo, una invitación a disfrutar de un repertorio que combina la profundidad de la música sacra con la riqueza de las expresiones folclóricas de Argentina y Latinoamérica.

La entrada será libre y gratuita. La propuesta está especialmente destinada a quienes disfrutan de la música coral y de los encuentros culturales que permiten compartir el trabajo de los artistas locales.

pergaminoHugo RamalloCoro Femenino Pergamino
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...