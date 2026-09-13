> La Fe.Li.Pe. crece y se consolida como la fiesta del libro de Pergamino

Cultura

Con la participación de 62 editoriales, un amplio despliegue de actividades y salas colmadas, la Feria del Libro de Pergamino cerró una edición histórica.

Tras intensas jornadas de encuentro, la Feria del Libro de Pergamino (Fe.Li.Pe.) concluyó su edición 2026 con un balance sumamente positivo que superó las expectativas de la organización, los expositores y la comunidad. Más de 5.000 personas visitaron el predio a lo largo del evento, disfrutando de una variada propuesta bibliográfica y cultural que reafirma a la Fe.Li.Pe. como un espacio propio y fundamental para la vida cultural de la ciudad y la región.

Un catálogo diverso y salas colmadas La feria contó con la presencia de 62 editoriales, 8 librerías, 7 stands institucionales y el respaldo de 9 auspiciantes, configurando una muestra comercial y bibliográfica de notable riqueza y pluralidad.

La grilla de programación incluyó un total de 34 actividades, entre talleres, presentaciones y conversatorios, que convocaron a más de 800 participantes directos. Si bien cada una de las propuestas contó con una concurrencia sostenida (un logro destacado por la organización), algunos espacios se convirtieron en verdaderos hitos de convocatoria. Entre las actividades más concurridas se destacaron los conversatorios "Cuentos con Ciencia", "Elegir con y sin angustia" y el mano a mano de cierre con Selva Almada y Eugenia Zicavo, que colmaron la capacidad de las salas.

Un público formado y abierto al descubrimiento Uno de los aspectos más valorados por los editores y libreros participantes fue el perfil del público pergaminense. Según señalaron los propios expositores, los visitantes no caminaron los pasillos como meros espectadores, sino que se acercaron a los stands con un interés genuino, preparados para dialogar sobre los catálogos, consultar por títulos específicos y dejarse recomendar.

Este fenómeno no es casual. Responde al trabajo sostenido que el equipo de gestión de la Fe.Li.Pe. viene realizando desde su primera edición para construir un espacio de mediación donde la propuesta no sea solo comercial, sino de formación de lectores. Un trabajo pedagógico y cultural que invita a dialogar con los editores, comprender el oficio artesanal de la edición independiente y animarse a descubrir autores y sellos nuevos.

Leer "a la intemperie": una premisa aprehendida En la edición anterior de la feria, el Dr. Martín Prieto sintetizó el espíritu del evento invitando a los lectores a "animarse a leer a la intemperie", es decir, sin paraguas ni estructuras previas. En esta edición 2026, la reconocida escritora Selva Almada retomó esa premisa e invitó al público a arriesgarse a leer autores desconocidos, por fuera de las lógicas del mercado masivo, buscando joyas en los catálogos de las editoriales independientes que acompañaron el evento.

Seguí leyendo Pergamino Barulli Maquinarias en la Expo Rural: 25 años de trabajo y de nuevos desafíos

Desde la organización destacan que el público de Pergamino ha hecho propia esa certeza: hoy transita la feria no solo a buscar lo que ya conoce, sino con la convicción de ir al encuentro de lo desconocido, entendiéndolo como un valor transformador.

La fuerza del equipo y el voluntariado comunitario El desarrollo de la feria fue posible gracias al trabajo del equipo de gestión de Milena (compuesto por 14 personas a cargo de la articulación con expositores y la grilla) y a la participación fundamental de un cuerpo de 26 asistentes y voluntarios. Para muchos de estos jóvenes, la Fe.Li.Pe. representó la instancia de sus prácticas profesionalizantes; para otros, el deseo genuino de sumarse a construir un proyecto cultural colectivo.

“Queremos hacer una pausa para agradecer especialmente a cada uno de los medios periodísticos de Pergamino y la región, ya que en un contexto complejo la tarea de difundir la cultura demanda un tiempo y un compromiso valiosísimos, haciendo que la labor constante de la prensa sea una pieza fundamental para que los vecinos se enteren, se acerquen y se adueñen definitivamente de esta fiesta del libro”, expresa el equipo de Gestión de la Fe.Li.Pe.

Seguí leyendo Pergamino Universidad Siglo 21 presenta en La Rural su amplia oferta académica

Con la mirada puesta en el futuro, el equipo organizador ya trabaja en la proyección de la Fe.Li.Pe. 2027, con la satisfacción de haber consolidado un festival del libro que ya le pertenece a toda la ciudad.