Barulli Maquinarias en la Expo Rural: 25 años de trabajo y de nuevos desafíos

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Pergamino

Con una fuerte presencia en la 87ª Exposición Rural, Barulli Maquinarias muestra su amplio abanico de productos y presenta novedades como la BYD Shark. A 25 años de sus comienzos, la firma apuesta a diversificar, incorporar nuevas tecnologías y seguir creciendo en un mercado cada vez más desafiante.

12 de septiembre de 2026 a las 01:52 p. m.

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Barulli Maquinarias volvió a decir presente en la Exposición Rural de Pergamino con un stand que combina maquinaria, tecnología, vehículos, propuestas comerciales y el particular estilo que caracteriza a la empresa.

Para Alfredo Barulli, propietario de la firma, la participación en la muestra tiene un significado especial porque se trata de uno de los principales puntos de encuentro del sector agropecuario regional.

“Como todos los años venimos a participar. Es la más grande que tenemos en la zona y tenemos una relación muy buena con los muchachos de La Rural”, destacó.

La historia de Barulli Maquinarias comenzó en 2001, cuando Alfredo realizó aquella primera compra que terminaría convirtiéndose en el punto de partida de la empresa: un implemento usado que, según recuerda, estaba prácticamente para reconstruir.

Desde entonces pasaron 25 años de crecimiento, crisis económicas, cambios en el sector, transformaciones tecnológicas y nuevos desafíos. La firma logró consolidarse con una fuerte presencia regional y clientes distribuidos en distintas provincias del país.

“Ese año fue un comienzo. Hace 22 o 23 años que venimos muy fuerte apostando a la maquinaria. La gente nos conoce, sabe que estamos para seguir creciendo”, señaló Barulli.

Una Rural que es mucho más que ventas El stand de Barulli Maquinarias volvió a ser uno de los espacios destacados de la muestra, con una puesta especialmente preparada para recibir tanto a quienes buscan adquirir un producto como a quienes simplemente quieren acercarse, recorrer y compartir un momento.

La empresa incorporó maquinaria agrícola, implementos, casillas y diferentes novedades, además de propuestas especialmente pensadas para la exposición.

Pero para Barulli, la Rural tiene un valor que excede lo estrictamente comercial.

“Nosotros la exposición no la tomamos como un punto de venta, la tomamos siempre como un punto de encuentro”, explicó.

Por el stand pasan productores, representantes de marcas, clientes, amigos y familias provenientes de Pergamino y de diferentes puntos del país. La empresa cuenta con una importante cartera de clientes regionales y nacionales, especialmente en el segmento de maquinaria usada.

“Hay gente de La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, de casi todos lados. Los invitamos y vienen acá a comer una picadita, a tomar un café, a pasar el día con la familia”, contó.

La propuesta también incluye sorteos, promociones y algunas de las habituales ocurrencias que forman parte de la identidad de la firma.

La novedad: vehículos y tecnología china Uno de los grandes atractivos de esta edición es la incorporación de una nueva línea de negocios para Barulli: los vehículos.

La empresa comenzó a comercializar automotores y llegó a la Rural con una de sus principales novedades, la BYD Shark, una camioneta híbrida que combina tecnología eléctrica y prestaciones orientadas a un público que busca nuevas alternativas de movilidad.

“Venimos con la nueva modalidad. Ahora lo chino viene de punta”, explicó Barulli, quien reconoció que la decisión de incorporar vehículos de origen chino también responde a una transformación que está atravesando el mercado automotor argentino.

La firma también trabaja con la marca Hanomag, que cuenta con más de dos décadas de presencia en el país y cuyos productos se comercializan como industria nacional debido a su proceso de ensamblado local.

Barulli reconoce que la expansión de las marcas chinas genera interrogantes, pero también observa una oportunidad concreta.

“Hay mucha incertidumbre porque la gente compra lo chino y dice: ‘¿Voy a tener servicio técnico, voy a tener garantía?’. Hoy lo tiene todo”, sostuvo.

La BYD Shark se presenta como uno de los productos más novedosos de la muestra, con tecnología híbrida y una importante potencia. Además, el público puede conocer sus características y acercarse a la propuesta comercial de la empresa.

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Diversificar para seguir creciendo La incorporación de automotores no fue una decisión tomada al azar. Para Barulli, surgió de la necesidad de ampliar el abanico de negocios frente a una realidad económica que obliga a las empresas a ser cada vez más eficientes.

“Fue por un susto. El año pasado no fue bien, vendíamos mucho y los gastos fijos eran grandes. Entonces dijimos: ‘Abramos el abanico, apuntemos a esto’”, relató.

La respuesta del mercado terminó siendo positiva y, en apenas seis meses, la empresa consiguió un importante volumen de operaciones en vehículos cero kilómetro.

“Nos llamó mucho la atención lo rápido que empezamos a vender automotores. Vendimos un montón, mucho cero kilómetro. Y bueno, ayudó mucho a la empresa”, contó.

El desafío hacia adelante será continuar diversificando sin perder la identidad construida durante 25 años y seguir encontrando oportunidades en un escenario en permanente transformación.

Alfredo Barulli, propietario de Barulli Maquinarias. — LA OPINION Maquinaria, financiación y condiciones especiales En el rubro que dio origen a la empresa, Barulli continúa ofreciendo un amplio abanico de marcas y productos para el sector agropecuario. Tractores, implementos, equipos de siembra, rotoenfardadoras, casillas y otras herramientas forman parte de la propuesta que puede encontrarse en la Rural.

Durante la exposición, además, la empresa ofrece condiciones comerciales especiales, con descuentos sobre los productos y diferentes alternativas de financiación.

Entre las opciones disponibles se encuentran líneas a través de BNA Conecta, créditos en dólares a tasa cero y financiación en pesos, además de propuestas específicas para la adquisición de vehículos.

La estrategia apunta a facilitar el acceso a los productos en un momento en que las condiciones de financiamiento tienen un peso decisivo en las decisiones de compra.

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El valor de estar cerca del cliente Si hay una característica que Alfredo Barulli destaca como parte de la identidad de la empresa es la atención personalizada.

“Yo siempre dije que el cliente se va a olvidar del precio del producto. Lo que nunca se va a olvidar es cómo lo atendiste”, resumió.

Ese vínculo directo también se refleja en la decisión de mantener una estructura en la que los propietarios siguen involucrados en el contacto cotidiano con los clientes.

Barulli reconoce además el valor de contar con un equipo de trabajo consolidado y de sostener un servicio técnico que constituye uno de los pilares de la empresa.

Mirar hacia adelante sin perder la identidad Con 25 años de trayectoria, Barulli Maquinarias atraviesa una nueva etapa. La firma que comenzó comercializando maquinaria hoy amplió su horizonte hacia los automotores, observa con atención el crecimiento de las marcas chinas y prepara nuevas incorporaciones.

Barulli ya conoce de cerca ese mercado. Hace algunos años viajó a China y asegura que aquella experiencia le permitió anticipar parte de la transformación que hoy comienza a verse con mayor fuerza en Argentina.

“Me vine con mucho miedo. Porque van por todo”, recordó sobre aquel viaje.

Sin embargo, también mantiene una postura clara respecto de la producción nacional y reconoce que la incorporación de productos importados genera sentimientos encontrados. “Soy un patriota y creo que la industria nacional es lo primero que tenemos que defender en este país. Pero si no queda otra, o algún producto que no tenemos competencia, lo tenemos que vender”, afirmó.

Mientras analiza nuevos negocios y anticipa que volverá a viajar a China para conocer oportunidades, Barulli Maquinarias vuelve a demostrar en la Rural una de las claves que explican su permanencia: la capacidad de adaptarse sin dejar de apostar al trabajo. “Hay que ser eficiente y reinventarse también”, sostuvo Barulli.