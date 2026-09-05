> Rotary Club Pergamino Cruce renovó sus autoridades y reafirmó su compromiso con el servicio

Pergamino

El Rotary Club Pergamino Cruce dio inicio al período rotario 2026/2027 con la continuidad de Pablo Bato como presidente y Mónica Ramírez como secretaria. La renovación institucional coincidió con la realización en Pergamino de un seminario distrital.

Con la mirada puesta en un nuevo año de trabajo, el Rotary Club Pergamino Cruce inició formalmente el período rotario 2026/2027, en una ceremonia que tuvo como eje la renovación del compromiso con los principios de Rotary International y la continuidad de los proyectos que el club desarrolla en la comunidad.

Pablo Bato asumió nuevamente la presidencia de la institución, acompañado por Mónica Ramírez como secretaria. La ceremonia contó con la presencia del asistente del gobernador, Ezequiel Romanelli; la presidenta de Rotary Club Salto, Mónica María Sosa; el presidente de Rotary Club San Pedro, Pablo Bardelli; el presidente de Rotary Club Pergamino Centro, Elbio Prenna; el concejal Ignacio Maiztegui, además de rotarios, invitados y representantes de distintas instituciones.

Bato fue quien presidió el encuentro y, tras dar la bienvenida a los presentes y agradecer el acompañamiento en una instancia significativa para el club, invitó al izado de las banderas, dando así comienzo a la reunión plenaria.

Generar un impacto duradero El nuevo período estará atravesado por el lema de Rotary International “Generar un impacto duradero”, una consigna que busca orientar las acciones hacia proyectos capaces de producir resultados sostenibles y fortalecer el vínculo de la institución con la comunidad.

Durante la reunión, Mónica Ramírez presentó los proyectos de servicio que actualmente lleva adelante el club y que tendrán continuidad durante el nuevo período. También la Rueda Interna, presidida por Isabel Robles, dio a conocer sus iniciativas y acciones previstas.

Con entusiasmo frente al desafío de continuar al frente de la institución, Bato destacó el valor del trabajo colectivo y la necesidad de seguir sumando voluntades. La ceremonia estuvo marcada por la emoción y por el compromiso de continuar construyendo espacios de colaboración, servicio y solidaridad.

El tradicional toque de campana puso punto final a la reunión formal, aunque dejó planteado el desafío de continuar fortaleciendo la labor rotaria y convocar a nuevos colaboradores para participar de las distintas propuestas que impulsa el club.

Pergamino fue sede del Seminario del Comité Distrital de Administración. ROTARY CLUB PERGAMINO CRUCE Capacitación y encuentro entre clubes En línea con ese objetivo de fortalecer el trabajo institucional, Pergamino fue sede del Seminario del Comité Distrital de Administración, organizado conjuntamente por el Rotary Club Pergamino Centro y el Rotary Club Pergamino Cruce, en el salón sede de Jujuy y Llorden, perteneciente al Distrito 4895 de Rotary International.

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La jornada reunió a integrantes de distintos clubes y tuvo como propósito brindar herramientas para mejorar la gestión, promover la participación y renovar el compromiso con los valores y principios que sostienen a Rotary.

A lo largo del encuentro se abordaron diferentes aspectos vinculados con la vida institucional, entre ellos las diferencias y coincidencias entre un grupo y un equipo, las reuniones y el compañerismo, el uso de My Rotary como herramienta de gestión, el vínculo de cada rotario con su club, los lemas y valores fundamentales de Rotary y la meta presidencial.

Uno de los ejes centrales estuvo relacionado con el planeamiento estratégico, considerado una herramienta fundamental para ordenar las acciones, proyectar objetivos y favorecer el crecimiento de los clubes y de sus futuros proyectos.

Las exposiciones estuvieron a cargo de Edith Dacal, Mauro Cicerone, Andrea Ventriggi, Susana Agoff y Carlos Ojeda, quienes propiciaron además distintos espacios de intercambio y reflexión con los participantes.

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Reconocimientos, camaradería y una visita especial La jornada también tuvo momentos destinados al reconocimiento de quienes aportan su tiempo y compromiso a la organización. En ese marco fueron distinguidos Carlos Ojeda, por su servicio como asesor del Comité, y José Carlos Mellino, de acuerdo con lo establecido en los estatutos sociales.

Pablo Bato, Mónica Ramírez y Guillermo Murray tuvieron además un papel destacado durante el encuentro, agradeciendo la presencia de los participantes y entregando mates como presente, en un gesto que simbolizó la hospitalidad y el espíritu de camaradería que caracterizó la jornada.

Los organizadores expresaron asimismo su agradecimiento a la Municipalidad de Pergamino por su colaboración, que permitió brindar una cálida bienvenida a los capacitadores que llegaron a la ciudad.