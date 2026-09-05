Capacitación y acompañamiento: el Municipio amplía las herramientas para fortalecer a los emprendedores

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Pergamino

La Dirección de Empleo y Emprendedurismo de la Municipalidad de Pergamino sostiene una agenda de capacitaciones, asesoramiento y asistencia. En respuesta a una demanda creciente del sector, se pondrá en marcha un nuevo curso junto a la Fundación CRUP.

Emprender implica mucho más que poner en marcha una idea. Para sostener un proyecto en el tiempo también resulta necesario incorporar conocimientos vinculados con la administración, las ventas, el marketing, la planificación y las distintas herramientas que permiten tomar decisiones y afrontar los desafíos cotidianos.

En ese sentido, desde la Dirección de Empleo y Emprendedurismo del Municipio vienen desarrollándose distintas propuestas de capacitación y acompañamiento, que buscan responder a una necesidad concreta planteada por quienes forman parte del ecosistema emprendedor local: contar con espacios donde puedan adquirir herramientas y, al mismo tiempo, recibir asesoramiento para aplicar esos conocimientos a sus propios proyectos.

“Muchos emprendedores nos plantearon que querían armar un plan de negocio, pero no necesariamente acceder a un crédito. Por eso decidimos, junto a la Fundación CRUP, lanzar este nuevo curso”, explicó Eugenio Petinari, director de Empleo y Emprendedurismo.

La definición refleja una demanda que excede la cuestión del financiamiento. Muchos emprendedores necesitan ordenar sus proyectos, conocer mejor el funcionamiento de sus negocios y adquirir herramientas que les permitan profesionalizar su actividad. Por eso, la capacitación ocupa un lugar cada vez más importante dentro de las políticas de acompañamiento al sector.

Un nuevo curso a partir de una demanda concreta En este marco, la Dirección de Empleo y Emprendedurismo anunció una nueva capacitación que comenzará la próxima semana y se desarrollará junto con la Fundación CRUP.

La propuesta contempla siete clases y abordará contenidos relacionados con marketing, contabilidad, habilidades blandas y elaboración de planes de negocio. El curso tendrá un cupo de 50 participantes y estará dirigido a personas que cuenten con al menos un año de antigüedad en su emprendimiento.

Las clases se dictarán los martes a las 19:00 en la sede de la Fundación CRUP, ubicada en Echevarría 549. La inscripción tendrá un valor de 10.000 pesos y lo recaudado será destinado a la organización Corazones en Acción.

Para Petinari, el valor de la propuesta está también en la posibilidad de generar espacios sostenidos de encuentro. “Para nosotros es muy importante que nos sigan acompañando en esta iniciativa. Sabemos que los emprendedores demandan estos espacios y estamos entusiasmados con poder poner en marcha un nuevo curso”, sostuvo.

La labor mancomunada entre la Dirección de Empleo y el CRUP. PERGAMINO AL DIA Asesoramiento para las decisiones cotidianas La capacitación se complementa con otras iniciativas que buscan brindar respuestas a cuestiones concretas que aparecen en el día a día de quienes emprenden.

Recientemente comenzaron los denominados desayunos de asesoramiento para emprendedores, encuentros que cuentan con la participación de una contadora y una abogada y en los que se trabajan temas como monotributo, registro de marcas y otros aspectos vinculados con la formalización y el crecimiento de los proyectos.

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Estos espacios funcionan los jueves, de 9:00 a 11:00, y próximamente se abrirá una nueva convocatoria para ampliar la participación a otros emprendedores, más allá de quienes actualmente forman parte de las ferias.

La propuesta apunta a acercar conocimientos profesionales que muchas veces resultan difíciles de incorporar cuando el emprendedor debe ocuparse simultáneamente de la producción, las ventas, la administración y la promoción de su actividad.

Capacitación, asistencia y financiamiento El acompañamiento municipal también incluye herramientas económicas. Petinari destacó el trabajo que se desarrolla mediante el programa de microcréditos, que durante este año alcanzará a 28 emprendedores, prácticamente duplicando la cantidad de beneficiarios respecto del año pasado.

De esta manera, las políticas destinadas al sector buscan abarcar diferentes necesidades: desde el acceso a financiamiento para poner en marcha o fortalecer una actividad, hasta la capacitación y el asesoramiento necesarios para administrar mejor esos recursos y proyectar el crecimiento.

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En esa misma línea se expresó Juan Carlos Raimundo, secretario del CRUP, quien remarcó el compromiso de la Fundación con este tipo de iniciativas y la importancia de incorporar una mirada profesional a los emprendimientos.

“Necesitamos que los emprendedores, para que tengan éxito, sean profesionales. Si fracasás, adelante: no es un fracaso, es una experiencia nueva”, sostuvo Raimundo, quien además manifestó su intención de acompañar a los participantes durante el curso y gestionar la intervención de profesionales para brindar asesoramiento.

Así, la capacitación se consolida como una herramienta central dentro del acompañamiento a los emprendedores pergaminenses. El objetivo no se limita a brindar conocimientos puntuales, sino a generar condiciones para que cada proyecto pueda fortalecerse, tomar mejores decisiones y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.